Phil Collins sofre queda em palco durante concerto

O cantor britânico Phil Collins foi visto a ser empurrado numa cadeira de rodas, antes de uma atuação em Atlanta, EUA. No domingo passado, o cantor caiu durante um concerto em Charlotte, na Carolina do Norte.

Phil Collins, de 68 anos, foi fotografado durante a sua digressão "Not Dead Yet" a ser empurrado em cadeira de rodas. No dia seguinte, durante o solo de bateria do filho do cantor, Collins caiu sobre uma cadeira e bateu com as costas no chão.

A queda do músico deixou a multidão agitada, porém momentos depois o cantor apaziguou os fãs dizendo que teria de ficar sentado o resto do concerto mas que não havia motivo para alarme. Na sequência da queda, o cantor afirmou: "Ainda não estou morto"- que é o título da turné -, e prosseguiu com a atuação.

O ex-vocalista dos Genesis, tem vindo a enfrentar problemas de saúde nos últimos anos tendo já sido submetido a uma cirurgia nas costas. Desde então, faz-se acompanhar sempre de uma bengala durante os concertos.





My thoughts and those of all fans, are firmly with #BritishProgRock superhero #PhilCollins of #Genesis who arrived in a wheelchair for a gig in the US yesterday and fell on stage. His poor health and crippling back disease are so sad to see. Stay strong, Phil. We are all with you pic.twitter.com/YKCjSeiuOc — British Prog Rock (@BritishProg) 2 de outubro de 2019