Peter Hook toca Substance em Lisboa, Porto e Guarda

O baixista está de regresso a Portugal dias 12, 13 e 14 de abril

O ex-baixista dos Joy Division e New Order, Peter Hook, regressa a Portugal com a sua banda atual, The Light, para três concertos: na Aula Magna, em Lisboa, esta sexta, 12 de abril, no Teatro Municipal da Guarda no sábado, 13, e na Casa da Música, Porto, a 14.

Com bilhetes entre €25 e €30, os espetáculos do artista que atuou pela última vez no nosso país em 2016, no festival de Vilar de Mouros, serão centrados nas compilações Substance dos New Order e dos Joy Division, respetivamente de 1987 e 1988, que incluem temas emblemáticos das bandas, como She's Lost Control, Love Will Tear Us Apart ou Blue Monday.