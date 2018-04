Perplexos - ou os absurdos da vida no São Luiz 

Cristina Carvalhal encena peça do o dramaturgo alemão Marius von Mayenburg. A estreia foi adiada para sábado, 28 de Abril

Imagine que vai de férias e pede a um casal amigo para olhar pela casa, regar as plantas, dar comida ao gato ou algo similar. No regresso, espera encontrar tudo como deixou, certo? Não tenha a certeza: em Perplexos, que estreia este sábado, dia 28 (estava marcada para dia 26, mas foi cancelada no próprio dia), no Teatro São Luiz, em Lisboa, o dramaturgo alemão Marius von Mayenburg (em residência na berlinense Schaubühne desde que Thomas Ostermeier assumiu a direcção artística da prestigiada companhia) mostra que a realidade pode ser bem mais caprichosa do que isso e leva ao absurdo a situação: ao voltar de viagem, um casal depara-se com uma casa misteriosamente diferente da que deixaram - sem electricidade, com um cheiro esquisito, coisas fora do lugar e os amigos... irreconhecíveis, agindo como "donos daquilo tudo". Como convencê-los do contrário?



Com inspiração em Seis Personagens à Procura de um Autor, do Nobel (de 1934) Luigi Pirandello, à mistura com a filosofia niilista de Nietzsche, o teatro do absurdo de Beckett e o engenho narrativo de Tom Stoppard, Perplexos é uma comédia nonsense (em que a realidade parece estar constantemente a ser reformulada) sobre o modo como as sensações de insegurança e medo toldam a razão humana e como as supresas - que alteram rotinas, abalando o quotidiano - afectam o nosso comportamento.



Nada convencional, apesar da estrutura clássica e do palco à italiana, a peça satiriza certos tiques do teatro contemporâneo, chamado pós-dramático - dos jogos de identidade das personagens à não linearidade da história -, e tem várias camadas de leitura: é sobre um casal e as suas férias e vidinha, mas também tem um espectro nazi a pairar e uma reflexão séria sobre os diferentes modos de fazer teatro.



Quem encena é Cristina Carvalhal, que já em 2001 dirigiu A Pedra, do mesmo autor (actualmente com 46 anos e de quem a Companhia de Teatro de Almada mostrou O Feio em 2016), chamando ao cenário de Ana Limpinho os actores Nuno Nunes, Pedro Lacerda, Sara Carinhas e Sílvia Filipe.



Depois da carreira em Lisboa, Perplexos vai passar a 16 de Junho pelo Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) e, em 2019, pelo Teatro Viriato, em Viseu.



Perplexos

Teatro Mun. São Luiz, Lisboa

De 26/4 a 6/5 • 5.ª a sáb., 21h • Dom., 17h30

€12 a €15 (com descontos: €5 a €10,50)