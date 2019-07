Pelo trilho dos Templários

Romanos, bárbaros, suevos, visigodos e árabes são alguns dos povos que passaram por Tomar nos últimos 30 mil anos. O "umbigo do mundo", como lhe chamou o escritor Umberto Eco, é hoje palco de história e tradição.No centro geográfico de Portugal e na margem direita do rio Zêzere, a cidade de Tomar destaca-se pelo património histórico, representado maioritariamente pelo Castelo dos Templários, do qual faz parte o Convento de Cristo, abrigo da Ordem do Templo, extinta em 1314, que se tornou depois na Ordem de Cristo.Com uma área de 54.000 metros quadrados, o Castelo dos Templários é um conjunto monumental único, considerado o monumento com a maior área em Portugal e uma das maiores no mundo.De visita obrigatória dentro do Convento está a Janela do Capítulo. Exuberante em tamanho e ornamentação, foi construída no início do séc. XVI e retrata o Manuelino, simbolizando a vida, o renascimento e a árvore de Jessé, a árvore genealógica de Jesus Cristo. Já a Charola, que serviu de oratório privativo dos Cavaleiros Templários, está decorada com um imenso conjunto de pinturas e esculturas quinhentistas.Tomar é também palco de festividades como a Festa dos Tabuleiros, momento máximo de cultura e tradição tomarenses. A festa remonta ao tempo dos romanos e à evocação da deusa Cerces, deusa das plantas que brotam, que se representa na presença das flores, das espigas de trigo e do pão. Hoje em dia, a festa acontece de quatro em quatro anos e é anunciada na Páscoa, com a Saída das Coroas e Pendões de todas as freguesias do concelho, que se repete sete vezes permitindo a passagem pela maioria das ruas da cidade.Este ano, a festa aconteceu a 7 de julho, com 748 tabuleiros de 11 freguesias a desfilar num cortejo caracterizado por pares: a rapariga que se veste de branco, símbolo de pureza e que cruza no peito uma fita de cor, levando à cabeça o tabuleiro com a sua altura que é ornamentado com flores de papel, verdura, espigas de trigo, 30 pães enfiados em cinco ou seis canas e encimados com a Cruz de Cristo ou a pomba do Espírito Santo. Ao seu lado, desfilam os rapazes como forma de apoio, de camisa branca e gravata a combinar com a fita do seu par e ao ombro esquerdo o barrete preto onde apoia o tabuleiro quando o caminho se dificultar.Por toda a região, a gastronomia é vasta e diversificada, do peixe do rio, aos lagostins e ao leitão que se comem em Ferreira do Zêzere, ao arroz de lampreia pescada em Vila Nova da Barquinha.Nos doces tradicionais, as fatias de Tomar, originárias da cidade que lhes dá o nome, são feitas apenas com gemas, açúcar e água dentro de uma panela que tem um funil e lhe permite juntar água sem interromper a cozedura. Provenientes do Convento de Santa Iria de Tomar, a lenda diz que eram a sobremesa favorita dos frades do Convento de Cristo.Até hoje perduram como doce tradicional da cidade e podem ser encontradas nos restaurantes e pastelarias típicas, alguns fiéis à receita original outros que lhe conferem um toque pessoal e lhe juntam limão e canela que corta a intensidade da calda de açúcar que as rega.Vila Nova da Barquinha é também palco das artes e exemplo disso é o Parque de Escultura Contemporânea Almourol que junta 11 esculturas de artistas portugueses em sete hectares de parque. Joana Vasconcelos, Alberto Carneiro, Fernanda Fragateiro e Pedro Cabrita são alguns dos artistas aqui representados em obras que de forma mais ou menos evidente relacionam a vila com o rio.Numa pequena ilha escarpada no rio Tejo fica o Castelo de Almourol. Erguido em granito, 18 metros acima do nível das águas, remonta à época da Reconquista Cristã da Península Ibérica. Para lá chegar, o caminho é feito de barco onde pode apreciar a fauna e a flora das margens do Tejo.Além da força histórica e cultural, a natureza é um dos pilares da região Médio Tejo. Em Dornes, freguesia de Ferreira do Zêzere, que tem hoje cerca de 30 habitantes, a histórica herança dos Templários continua presente com a Torre Templária pentagonal, que surpreende pelas suas cinco faces. Foi edificada para defesa da linha do Tejo por Gualdim Pais, cruzado português e fundador da cidade de Tomar. Hoje está situada junto à Igreja de Nossa Senhora do Pranto, construída no séc. XIII e onde se encontra o órgão de 715 tubos, construído no séc. XVIII.À entrada da vila, numa casa de portão aberto, encontra-se o único sitio onde ainda se fazem à mão os barcos de três tábuas, que serviam para transporte de gado e mercadorias entre as duas margens e hoje são escolhidos para passeios. Desde 1991 que José Alberto, de 60 anos, se dedica à arte dos barcos. Feitos em pinho e com aproximadamente cinco metros, cada barco demora entre 35 a 40 horas a ser feito.Rodeada por água, a península de Dornes tem uma forte aposta nos desportos náuticos que estão disponíveis todo o ano, de passeios de barco a wakeboard e ski.Também do rio se faz a gastronomia. No restaurante Fonte de Cima, é Elvira Carvalho que há 20 anos pesca e cozinha todas as iguarias que chegam à mesa. A ementa não existe e os pratos são confecionados conforme o que o rio trouxer: lúcio, carpa e achigã são os reis da cozinha e servem-se fritos com arroz de feijão feito na hora. Aqui, todas as receitas são únicas, desde o patê de lagostim ao pudim de abóbora que encerra a refeição.Fique no Casa do Adro Hotel, um antigo palacete de 1776 em Ferreira do Zêzere (uma noite em quarto duplo a partir de €67,50). Já no histórico Hotel dos Templários, no centro da vila de Tomar, terá uma vista privilegiada para o rio Nabão (estadia desde €96 por noite).Na zona ribeirinha de Vila Nova da Barquinha, David Canhoto inaugurou o restaurante Loreto em 2018 e para além da vista sobre o Tejo, não pode deixar de provar o salmão com crosta de mel e mostarda que acompanha com cuscuz aromatizados com chá e salada. Nas sobremesas, há o contraste entre o quente do crumble de maçã e o gelado e a influência italiana na pannacotta de frutos vermelhos.Em Tomar, a Igreja de Santa Maria do Olival foi panteão da Ordem do Templo desde o séc. XIII e é ali que estão sepultados alguns mestres templários, incluindo D. Gualdim Pais. Ali perto encontra também o mercado municipal, onde pode comprar diversos produtos agrícolas.