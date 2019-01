Pela primeira vez em 30 anos, os Óscares não terão apresentador

A Academia não arranjará ninguém para substituir Kevin Hart, depois da controvérsia que levou o humorista a abandonar o cargo de apresentador da 91ª edição dos Óscares.

Pela primeira vez em 30 anos, a cerimónia dos prémios da Academia não terão um apresentador. Se a Deadline, a decisão vem na sequência da desistência do humorista tornado ator Kevin Hart, que continua a ser alvo de duras críticas devido a tweets e piadas homofóbicas publicadas no início da década.



Os produtores planeiam escolher celebridades da indústria para apresentar e introduzir segmentos, ao invés de ter uma única pessoa a "comandar" a noite inteira. Segundo rumores, os mesmos encontram-se atualmente a tentar coordenar uma lista de convidados para a cerimónia que terá lugar em Los Angeles dentro de apenas seis semanas.



Espera-se que a cerimónia seja mais centrada no campo da música, aproveitando a presença de nomes como Lady Gaga, Kendrick Lamar e Dolly Parton entre os favoritos na categoria de Melhor Canção Original.



A controvérsia em torno de Kevin Hart



A 4 de Dezembro de 2018, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que Kevin Hart seria o apresentador da 91ª edição dos Óscares. Contudo, depois de tweets e piadas consideradas homofóbicas voltarem à superficie, este acabou por desistir três dias depois, alegando que não se queria "tornar numa distração numa noite pensada para celebrar imensos artistas talentosos".





I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

I'm sorry that I hurt people.. I am evolving and want to continue to do so. My goal is to bring people together not tear us apart. Much love & appreciation to the Academy. I hope we can meet again. — Kevin Hart (@KevinHart4real) December 7, 2018

No entanto, nenhum outro nome chegou a ser mencionado como uma possibilidade para o substituir por fontes oficiais, levando muitos a encarar um eventual retorno à posição inicial como uma possibilidade. Tal suspeita pareceu intensificar-se, quando Hart marcou presença no programa de Ellen Degeneres para publicitar o seu novo filme Novos Amigos Improváveis (estreia a 31 de Janeiro) e recebeu algum incentivo da parte da mesma, que já desempenhara essas funções recentemente.Acontece que, a entrevista apenas serviu para aumentar a polémica existente, conduzindo Hart a declarar no Good Morning America da passada quarta-feira, 9 de janeiro, que não só não apresentaria os Óscares este ano, como nunca voltaria a comentar a situação. "Para mim acabou. Não dedicarei mais energia ao assunto", afirmou.As nomeações para a 91ª edição dos Óscares serão anunciadas a 22 de janeiro e a cerimónia está marcada para 24 de fevereiro.