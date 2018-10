Pedro Pena Bastos de volta às ceias

Esta é uma mesa portuguesa, com materiais feitos à medida por artesãos portugueses (há as cerâmicas da Anna Westerlund, as facas do Paulo Tuna, as colheres de madeira da Rival) e o que chega à mesa são produtos sazonais, a conversar com as memórias do chef, ou combinações que espera surpreendentes, como a curgete laminada com molho de pistácio e tomilho, decorada com pétalas de tagete, a flor que forrava os canteiros da infância de Pedro; ou flor de sabugueiro preservada, morangos e leite de cabra - um conjunto a lembrar Azeitão.



Ao longo da noite, as lembranças do chef juntam-se aos detalhes sobre a fermentação e a preservação de alguns dos ingredientes de cada momento. "Adoro a arte da transformação, acho que é lindíssimo ver uma coisa a evoluir e conseguir perceber o que está ali a acontecer. É mais um motivo de conversa conseguir explicar qual a diferença entre o nosso pão, feito aqui, todos os dias, e um pão normal, que só leva leveduras secas e não tem outro tipo de bactérias", continua Pedro Pena Bastos.



Controlar a origem de tudo é uma necessidade e o caminho para isso está noutro projecto Silent Living: a Casa no Tempo, em Montemor-o-Novo, a que no próximo ano se juntará a Horta no Tempo, que já faz produção de mel e tem criação de animais (galinhas, patos, cabritos, borregos e ovelhas) e uma mata selvagem por explorar.



No futuro terá ainda uma queijaria, sala de carnes e forno comunitário e serão convidados produtores locais para partilhar conhecimento com a equipa do restaurante e o público. E entretanto também Pedro Pena Bastos se aventurou na produção própria; no Ceia, usa o azeite, que garante "de alta qualidade", que fez com os irmãos.

No fim do jantar, servem-se memórias num par de cartões: num lêem-se impressões de clientes anteriores, o outro está em branco, para se descrever a experiência aos próximos.

O trabalho da escolha de produtos, da mise en place, dos tempos de cozedura certos, da língua apurada para o tempero e do empratamento é efémero. "Apesar disso, vai ficar ali durante uns minutos em turbilhão. Essa é também a beleza de uma mesa única", diz Pedro Pena Bastos.No seu novo projecto, Ceia, em Lisboa, há uma mesa corrida e uma única refeição para (no máximo) 14 pessoas, quatro dias por semana - como se recebesse convidados em casa. O jantar começa às 20h, com os clientes (ou convidados, como prefere a equipa do Ceia) debicam snacks servidos no pátio interior de um antigo palacete do Campo de Santa Clara, no bairro da Graça. É neste edifício intervencionado pelo arquitecto Manuel Aires Mateus que fica o Santa Clara 1728, um dos alojamentos do projecto Silent Living.Pedro Pena Bastos e João Rodrigues, do Silent Living, queriam "algo não tivesse concorrência, com muito pormenor, e fizesse com que as pessoas reflectissem sobre um bocadinho mais do que a componente gastronómica", explica o chef. "Gostava que as pessoas saíssem daqui e sentissem que isto as preencheu a vários níveis. Obviamente que a parte gastronómica é a maior fatia do bolo, mas é importante o contacto das pessoas com os materiais, por exemplo."Quando saiu do restaurante da Herdade do Esporão, em Reguengos de Monsaraz, no ano passado, o chef do Porto estava limitado a fazer alta cozinha com produtos alentejanos. Aqui, o limite é o território nacional. "Não faz sentido estar a dar um uso excessivo a coco, lima-kaffir e especiarias, embora adore isso tudo", confessa.