Peça sobre lítio junta Pedro Barateiro, Lula Pena, Luís Guerra e Raw Forest no teatro

08:00

A Viagem Invertida, performance-instalação inserida na bienal Boca, apresenta-se a 17 e 18 de abril no D. Maria II

De inovador conceito, a cruzar – em diferentes áreas, da música ao teatro – tecnologia e artes performativas, a bienal Boca tem levado aos palcos nacionais numerosas propostas que espelham novas maneira de abordar o mundo contemporâneo. É neste contexto que o artista plástico Pedro Barateiro apresenta, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, a 17 e 18 de abril (quarta e quinta, com duas sessões, às 18h às 21h) o trabalho inédito Viagem Invertida.



Trata-se de uma performance-instalação que coloca Barateiro a trabalhar no palco na Sala Garrett, tendo como paisagem a exploração das minas de lítio em Portugal e norteando o texto partindo do recente livro de José A. Bragança de Miranda, Queda sem fim, seguido de Descida de Maleström, de Edgar Allan Poe.



"O lítio é o componente principal na fabricação de baterias de computadores, tablets e telemóveis, mas é também utilizado para tratar estados de depressão e bipolaridade, como estabilizador de humor", explica o curator João Laia acerca desta obra em estreia, sublinhando: "Recorrendo à substância e às suas utilizações, o projeto representa um mapa da condição contemporânea, iluminando a forma como diferentes narrativas se conectam e contrariando a sua apresentação habitual como fenómenos independentes. Entre as questões abordadas incluem-se a inscrição do modelo económico actual na história do colonialismo e a relação de ambos com o passado e o presente do extrativismo material e simbólico. É também examinada a forma como estas dinâmicas participam da atual situação de emergência ecológica e humanitária."



Construída a partir de texto, esculturas e um vídeo, que dão continuidade a algumas das questões levantadas anteriormente na obra de Barateiro, A Viagem Invertida junta em palco o próprio autor e as suas criações à cantora Lula Pena, ao bailarino e coreógrafo Luís Guerra e à compositora (e também intérprete) Raw Forest (pseudónimo artístico de Margarida Magalhães.



Os bilhetes custam €11, mas há descontos – e os alunos de artes performativas só pagam €4.