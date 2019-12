Pearl Jam regressam à Europa em 2020

Are you ready, Europe? Pearl Jam is coming in 2020.



More info: https://t.co/3IOQj4844W pic.twitter.com/WX9zRNnBtm — Pearl Jam (@PearlJam) December 2, 2019

Altice Arena de Lisboa em junho deste ano. A banda de Seattle, EUA, estreou-se em Portugal em 1996 no Dramático de Cascais.

Os Pearl Jam anunciaram uma nova digressão europeia, mas Portugal não está entre as datas anunciadas.O primeiro concerto do regresso dos Pearl Jam à Europa está marcado para o dia 23 de junho em Frankfurt, Alemanha. Depois disso, a banda passará pela Suécia, Dinamarca, Bélgica, Itália, Áustria, Reino Unido, Polónia, Suíça, França e Holanda.Os Pearl Jam estiveram pela última vez em Portugal em 2018, no festival Alive, tendo o vocalista Eddie Vedder tocado na23 de Junho – Frankfurt, Alemanha - Festhalle25 de Junho – Berlim, Alemanha – Waldbühne27 de Junho – Estocolmo, Suécia – Lollapalooza29 de Junho – Copenhaga, Dinamarca – Royal Arena2 de Julho – Werchter, Bélgica – Rock Werchter5 de Julho – Imola, Itália - Autódromo Enzo e Dino Ferrari7 de Julho – Viena, Áustria – Wiener Stadthalle10 de Julho – Londres, Reino Unido – British Summer Time Hyde Park13 de Julho – Cracóvia, Polónia – Tauron Arena17 de Julho – Zurique, Suíça – Hallenstadion19 de Julho – Paris, França – Lollapalooza22 de Julho – Amesterdão, Holanda – Ziggo Dome