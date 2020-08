Património, serra, praia e... açordas: 24h horas em Portel

A Praia Fluvial de Amieira, o imponente castelo medieval e o interessante Museu do Medronho são algumas das atrações do concelho de Portel. Repare em tudo o que pode fazer num dia em PortelComece o dia na Praia Fluvial de Amieira, a 14 quilómetros da vila de Portel. Referência do interior alentejano graças às suas condições privilegiadas, com bom areal à beira do lago do Alqueva, tem vigilância, bar, balneários e toldos para alugar por €2,50 (manhã ou tarde), bem como atividades como canoagem (€12/hora) e stand-up paddle (a €10/hora).Já na vila, almoce num clássico: Cozinha d’Aboim, restaurante típico na Travessa da Parreira, com bacalhau imbatível e bons petiscos, como a salada de ovas, ou Casa da Açorda, junto ao Parque da Matriz, onde reinam os grelhados, o polvo à lagareiro e as célebres açordas da região, que são caldos com pão alentejano migado. Aconselha-se reserva: têm esplanadas pequenas.Digira o almoço com um passeio pelas ruas pitorescas, com paragens obrigatórias no imponente castelo, que remonta ao século XII, e nas igrejas da Misericórdia, exemplar da arquitetura barroca seiscentista junto à muralha da "Vila Velha", e do Espírito Santo, fundada no século XIII e que em tempos foi "hospital real". A câmara oferece visitas guiadas, por marcação.Imperdível é também o Convento de São Paulo, junto às piscinas municipais, não só graças à sua igreja, de arquitetura maneirista regional, mas também devido ao seu jardim, denominado Cerca de São Paulo, onde se pode passear entre palmeiras, laranjeiras, chorões, loureiros, acácias, olaias, oliveiras e uma amoreira secular, que outrora dominou o pomar conventual.Vale a pena voltar a sair da vila para, a 19 quilómetros, descobrir o Museu do Medronho, único no País. Aberto das 10h às 19h de quarta a domingo, inclui exposição (sobre a árvore, o fruto e a relação com a economia da região), destilaria (onde se faz a aguardente jovem Tirikeda e outra, envelhecida em cascos de carvalho, Casa da Medronheira), loja e balcão de provas.Feche o dia no ponto mais alto da Serra de Portel, onde fica o São Pedro - Centro de Interpretação da Natureza e do Montado, que, com reserva antecipada, tem visitas guiadas, alojamento para grupos e observação astronómica. Em família, escolha a Herdade do Vale das Cabras, agroturismo com piscina, ideal para explorar a serra. Marcando, fazem-lhe o jantar.

