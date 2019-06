Pasta, gnocchi e pizza, há tudo no "Festival D'Itália

Quando há lisboetas que não vão a Itália, Itália vem aos lisboetas. No fim de semana de 28 (sexta-feira) a 30 de junho, o Centro de Congressos de Lisboa, em Alcântara, recebe workshops de comida italiana, provas de pratos e vinhos das regiões deste país, e conversas sobre as regiões italianas na primeira edição do D’Itália.

A entrada neste evento organizado pela Camera Di Commercio Italiana Per Il Portogallo (Câmara de Comércio Italiana em Portugal) com o apoio da embaixada de Itália é gratuita, assim como a participação nos workshops que querem levar as mais famosas receitas italianas para casa dos portugueses - a inscrição deve ser feita no local. Os miúdos aprendem a fazer tiramisu sexta-feira (28) às 17h e no domingo (30) tentam fazer bolos gelados (às 11h e às 15h) - quem ensina são os responsáveis da gelataria Nannarella (São Bento, Lisboa), italianos a viver em Portugal há vários anos.