Páscoa à chef pasteleiro: Joana Xardoné

Joana Xardoné

Uma das vantagens da chegada à adultícia é não ter adultos a impedir-nos de pedir duas sobremesas (podemos até jantar sobremesas). O sonho de Joana Xardoné pode até parecer mas não é síndrome de Peter Pan: um dessert bar - um espaço para depois do jantar, para comer um doce e beber um copo de vinho.Para já, o projeto que vai abrir em 2020 com o marido, o cozinheiro Francisco Magalhães (em 2015 tiveram o Apicius), tem mais a ver com revisitar bolos e pães tradicionais e atualizá-los, por exemplo nos fermentos que usam. É uma nova paixão de Joana: o pão e a massa-mãe - está a tentar usá-la em vez de fermentos industriais em doces como os folares.O seu foco agora é a pastelaria de rua, mas a pastelaria de autor é a sua casa. "Gosto da ideia de misturar sabores, conhecer bem os ingredientes, saber o que fica bem com o quê, saber como os transformo - se eu quiser a acidez do limão tenho de fazer uma coisa ao limão, se quiser o amargo tenho de fazer outra coisa, acho isso superinteressante."Foi em Pastelaria de Restaurante que se formou e que parecia destino. Quando quis deixar o curso no Técnico decidiu inscrever-se em cozinha ou teatro - no primeiro que abrisse. Foi teatro, na Act. Aí conheceu Bernardo Mendonça que a convidou para a 2780 Taberna, o primeiro restaurante em que trabalhou.