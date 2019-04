Páscoa à chef pasteleiro: Filipe Martins

Filipe Martins, da Kubidoce

Em termos de pastelaria XXL este está a ser um ano sabático para Filipe Martins, o dono da Kubidoce, em Olhão, que popularizou a tradição algarvia dos bolos-reis e dos folares gigantes, no Natal e na Páscoa. "Começou em 2012 e foi uma forma de colocar a Kubidoce no mapa", conta. "Abrimos em março desse ano e até setembro as coisas estavam tremidas..."Este ano Filipe interrompeu a tradição para, depois de ter vendido as lojas que tinha no centro de Olhão, preparar a abertura de uma nova e mais ambiciosa Kubidoce que será inaugurada a 16 de junho na EN125, próximo do Algarve Outlet."Não usamos açúcar branco, gorduras hidrogenadas e evitamos ao máximo matérias-primas com glúten", diz o pasteleiro de 31 anos que começou a pôr a mão na massa aos 14. E será que se nota no sabor? "Se eu não disser, o cliente não vai dar conta", garante. "Esse tem sido o segredo do nosso sucesso e é o caminho que queremos seguir, para que quem tenha intolerâncias não se sinta isolado, para que toda a família possa comer um bolo que seja bem feito e saboroso."