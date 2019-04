Páscoa à chef pasteleiro: Diogo Granja Lopes

A carregar o vídeo ...

A melhor altura para comer rabanadas é o ano inteiro. E a melhor hora do dia? Todas, dirá Diogo Granja Lopes, o subchefe de pastelaria do Hotel Ritz Lisboa.Começou por querer ser cozinheiro, mas assim que experimentou a pastelaria não voltou a olhar para os tachos. "Gosto muito da precisão da pastelaria e de ao mesmo tempo nos deixar brincar muito mais - no fim da refeição o cliente está disposto experimentar algo diferente."Em casa, que ninguém ofenda um arroz-doce tradicional, com as gemas de ovos no creme e decorado com desenhos de canela. No trabalho, por agora domina a inspiração e precisão francesa nas massas folhadas, nos chocolates temperados e macarons de cores festivas - são receitas com os seus dogmas fixados, mas vulneráveis ao desafio."Estamos a trabalhar ingredientes não muito vistos na pastelaria tradicionalmente porque são vegetais, mas também são doces, como o pepino, a cenoura e a beterraba", exemplifica. No meio de um menu de degustação ou de um prato podem dar à língua um murro de espanto. Há espaço para tudo, diz. Até para as saudades de um doce de ovos carregado de açúcar.