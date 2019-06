Os três primeiros episódios da terceira temporada de The Handmaid's Tale chegam ao NOS Play - o serviço de streaming do operador de cabo - a 6 de junho, um dia depois da estreia nos Estados Unidos, na Hulu. A crítica, que entretanto já viu os primeiros seis episódios (de 13), ficou dividida.



The Handmaid's Tale é uma adaptação televisiva do romance homónimo de Margaret Atwood - publicado em Portugal em 1988 com o título Crónica de uma Serva (Europa-América) e em 2013 como A História de uma Serva (Bertrand) -, mas o epíteto só se aplica à primeira temporada, que termina como o livro.

Sem saber por onde Atwood levaria a história a partir daí, quer a segunda quer a terceira temporada seguem já as ideias do criador e produtor Bruce Miller (e as da equipa de escritores que reuniu).



E talvez esteja aí o problema. Segundo a publicação The Hollywood Reporter, os primeiros seis episódios "contêm elementos que merecem admiração e respeito, mas só quando não estamos distraídos a pensar em como esta série, que a certa altura parecia ter muito para dizer, já não está a participar na conversa com o mesmo nível".



Para a IndieWire, esta temporada começa por restabelecer o propósito da protagonista, que é resistir. "Mas desta vez é uma resistência muito mais ativa" e "os seis episódios são convincentes, mas mais lentos e laboriosos que as duas temporadas anteriores", considera ainda a mesma publicação.



"A terceira temporada mantém uma falha grave que a tem atormentado desde que a série ultrapassou o livro de Margaret Atwood", lê-se ainda no USA Today. "Simplesmente não há história que chegue, e quanto mais fundo a série mergulha na burocracia e na cultura de Gilead, mais as costuras deste mundo começam a mostrar-se."



The Handmaid's Tale - T3

NOS Play

Estreia 5.ª, 6/6 • €7,50 (mensalidade do serviço de streaming)

A terceira temporada de The Handmaid's Tale começa no exato ponto onde a segunda ficou, com June (Elisabeth Moss) a tomar a difícil decisão de não entrar na carrinha que a levaria para o Canadá, deixando, contudo, que a filha seguisse caminho com a sua amiga Emilly. June fica assim em Gilead para tentar resgatar a outra filha, a que teve com o marido Luke antes de os Estados Unidos darem lugar a um regime totalitário, militarista e ultraconservador que pôs umas mulheres numa posição subalterna em relação aos homens e ao Estado, e outras, as servas, numa situação ainda pior: sem identidade, sem poderem ler nem escrever e tendo como única função engravidar para terem os filhos que os seus donos (sem aspas) não conseguem ter - e nunca ficam com os bebés.Só que as coisas não vão correr como June gostaria. Rapidamente regressa a uma posição de servidão com um novo Comandante, uma nova parceira de passeios e um castigo à medida de quem tentou raptar a filha de um Comandante - na verdade, nesta série distópica que imagina um mundo em que a fecundidade feminina é diminuta e uma milícia de fanáticos religiosos criou um Estado ultrapatriarcal, organizado em castas e funções, alguma vez as coisas correram como June gostaria?