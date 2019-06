Lula Pena: "De repente a música não é só música, tem de ter luzes, cenários e todos os artifícios"

A conversa já ia solta – não há quem a agarre quando o assunto entusiasma – quando Lula Pena decidiu falar-nos, sem juízos de valor, da vez em que foi a dois concertos seguidos de uma mesma banda: elaboradamente produzidos, ricamente orquestrados, e exatamente iguais. "Uma proposta milimetricamente estudada em palco", nas suas palavras. "A indústria da música está muito viciada nesse aspeto de uma celebração épica, em que de repente a música não é só música, tem de ter luzes, cenários, bailarinos, coro e todos os artifícios", opinava. "É uma possibilidade, a linguagem musical admite muitas outras artes. Mas quando a música não tem nada disso, o que é?"







No caso da cantora e guitarrista de 45 anos, a resposta a esta pergunta assume a forma de um percurso de auto-descoberta que começou bem antes do seu primeiro disco,

, de 1998. A sua página na Wikipédia diz-nos que se mudou para Bruxelas em 1992, "onde descobriu que a distância é um dos pilares do fado" e, na medida em que, como diz a própria Lula, "afastarmo-nos das coisas revela subtilezas e contornos que não percebemos com a proximidade", a descrição do internauta anónimo adequa-se. Nessa altura era, afinal, "nómada, vagabunda, errante", e no fado encontrou "a expressão de uma pedra basilar que te identifica, te dá uma segurança e uma ressonância no mundo".

É claro que a música de Lula está longe de se restringir ao fado: géneros como a MPB, o bolero, a chanson francesa ou o cante alentejano surgem na edição seguinte, Troubadour, de 2010, e desde aí que a sua dispersão geográfica parece não ver limites. "O que separa as coisas salta sempre à vista", explica, "o que me interessa realmente é o que elas têm em comum". "As minhas ferramentas são muito despojadas, só faço uso da voz e da guitarra", procurando compor, com elas, "uma espécie de caderno diário, um bloco de notas em que aponto aspetos comuns a todas estas referências".

A distinta melancolia com que soam alguns dos seus temas e o facto de adaptar, nos seus prolongados movimentos musicais, temas do cancioneiro popular português ainda levam a que seja rotulada de "fadista", uma concepção que gostaria de dissipar, quanto mais não seja por não acreditar nesse tipo de enquadramento.



"Antes de a capitalizarmos e definirmos como nossa, a música portuguesa foi feita de música de outros lados", e reclamá-la seria como "tirar todas as teclas brancas do piano e dizer que o tornámos mais africano ou mais oriental". A questão para Lula é que, na música, "podemos sempre usar mais ferramentas" e a partir do momento em que se propõe "a esta investigação, com muita intuição e muito pouca racionalidade", sente-se "mais livre ao abordar tudo como se fosse uma só expressão, um único organismo vivo".

É um mote sublinhado pelo mais recente disco, Archivo Pittoresco, que Lula apelida de "o meu pequeno apontamento sobre o que é existir neste tempo" em que "nunca há tempo, estamos cada vez mais acelerados, e a fazer as coisas a correr ficamos parados no trânsito".



Uma "viagem sem pausas do princípio ao fim", em que os temas fluem como se apenas de um se tratasse – a sua forma de reagir àquilo que percebe como "a incapacidade de encontrarmos um termo comum no modo como coabitamos e comunicamos". "Será que estamos só numa trip egóica", pergunta, às tantas, "ou será que estamos realmente a ouvir e queremos ser contaminados pelo que o outro tem a dizer?"

À semelhança da sua restante discografia e dos seus concertos ao vivo – onde "os percursos são sempre aleatórios e tenho de encontrar, no momento, soluções para sair de um tema e entrar no outro" –, o disco é também o registo de música que vive para lá da sua gravação ou execução pontual: "Cada vez que toco um fragmento faço-o de maneira diferente, é uma entrega muito orgânica e intuitiva", motivo pelo qual insiste que, para a sua música, "nunca haverá uma partitura".

É esta espontaneidade que leva à Galeria Zé dos Bois na próxima quarta-feira, 19/6, a terceira data de uma residência artística na casa em que se apresenta com o coletivo feminino Lantana (entre elas, um trompete, dois violoncelos, um violino e voz). Mesmo isso foi escassamente planeado: "Foi uma decisão tomada em cima da hora, assisti a um concerto delas e dois dias antes da primeira data tive a epifania de desafiá-las a desconstruir o meu repertório" – a consequência da sua admiração pela improvisação, uma linguagem que admite não possuir totalmente mas que achou "que era preciso para quebrar com padrões e lugares seguros".

A intrepidez sempre foi, afinal, um dos seus motes, um valor que "queria de alguma maneira celebrar", ou não tivesse a música "esse poder de fazer acontecer e transformar". Para Lula Pena, "agora é o momento de pensar o futuro de forma mais radical, de arriscar mais, propor coisas novas e, sobretudo, não ter medo". Perguntamos se isso não será excessivamente ingénuo. "Corremos sempre esse risco, mas porque somos toldados por uma fasquia que nos é imposta, medimo-nos a partir desses valores. Se isso não existisse não existiria ingenuidade, estaríamos simplesmente a ser sinceros, genuínos".