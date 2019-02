A matéria-prima da peça de teatro documental cruza a pesquisa de arquivo e a recolha de testemunhos reais, de antigos soldados portugueses brancos que tiveram filhos com mulheres africanas negras no tempo da guerra, portuguesas brancas que se apaixonaram por africanos negros dos movimentos de libertação e, ainda, os filhos destas relações - tudo "embrulhado" em música ao vivo de Pedro Salvador e Romi Anauel.



A estreia coincide com o desenrolar, em vários espaços do teatro lisboeta, até 9 de fevereiro, do Festival Antena 2, que além desta peça e da reposição da performance interativa (em torno de poemas, livros e histórias pessoais) By Heart, de Tiago Rodrigues, integra uma conferência, um espetáculo infantil e concertos (grátis).





Amores Pós-Coloniais

4.ª e sáb., 19h30, 5.ª e 6.ª, 21h30 e dom., 17h30

Depois de uma trilogia dedicada à fase final do colonialismo português - composta por Portugal Não é um País Pequeno, Passa-Porte e Libertação -, a companhia Hotel Europa, apostada num teatro documental, feito a partir de histórias verídicas, volta às ex-colónias lusitanas e ao modo como condicionaram as paixões e vivências individuais, tanto nelas como na chamada "metrópole", em Amores Pós-Coloniais, em estreia no Teatro D. Maria II, em Lisboa, de 7 a 24 de fevereiro (com bilhetes a €11).Trata-se de mais uma colaboração de André Amálio, criador e ator, com a coreógrafa checa Tereza Havlícková, com quem trabalha desde o arranque do projeto, em 2010, com Hotel Europa, e é uma "reflexão sobre o amor enquanto espaço político e utópico", que escrutina histórias de relações durante o período colonial e pós-colonial.