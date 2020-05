Out, o primeiro filme da produtora de animação digital Pixar com um protagonista gay, foi divulgado na sexta-feira, dia 22, na plataforma de streaming Disney+.A curta-metragem de nove minutos relata a história de Greg, que se prepara para mudar de casa e ir viver com o namorado, Manuel. Porém, os pais não sabem que ele é homossexual - e aparecem de surpresa para o ajudar a arrumar os seus pertences. Greg tenta mantê-los na ignorância sobre a sua orientação sexual com a ajuda do seu cão.Contudo, acaba por aprender que não tem que esconder nada dos pais.O filme foi escrito e realizado por Steven Clay Hunter. Veja o trailer: