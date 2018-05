Os vencedores do EDP Live Bands Brasil são...

Na semana em que as bandas finalistas portuguesas se vão defrontar para eleger o derradeiro vencedor, o Brasil já escolheu os Sound Bullet como grandes campeões da final da EDP Live Bands Brasil.

A final no último sábado (dia 12 de Maio), no Bourbon Street em São Paulo, sagrou as Sound Bullet como campeãs entre os oito finalistas do concurso. Agora, vão poder gravar um disco com a Sony Music e rumar a Portugal no próximo Verão, para tocar no Nos Alive 2018 em Algés.

A banda fundada em 2009 apostou num "indie-rock dançante" com influências do post-punk e do math rock, que conquistaram os fãs e júris da edição brasileira. O quinteto é composto por Guilherme Gonzalez (vocalista e guitarrista), Fred Mattos (baixista ), Pedro Mesquita (baterista), Henrique Wuensch (guitarrista) e ainda Rodrigo Tak-ming, que se juntou ao grupo em 2018.

Os músicos, após receberem o prémio, declararam que "a conquista é a realização de um sonho, de uma caminhada de nove anos de muita dedicação. Receber esse reconhecimento não tem preço. Estamos muito felizes, realizados e cheios de energia para gravar o álbum e tocar no NOS Alive. Queremos também deixar o recado para todas as bandas que têm esse sonho: vão em frente, não desistam e dêem o seu melhor – uma hora chegará a sua vez".

O grupo carioca não foi o único vencedor. O júri premiou Bibiana Petek e a sua banda com uma menção honrosa (como já aconteceu em Portugal com Daniel Kemish em 2015). Bibiana Petek e companhia vão poder tocar também no festival português.

O júri do concurso brasileiro foi constituído por Paulo Campos Costa do Grupo EDP; Victor Silva da Sony Music; Álvaro Covões da Everything is New; e Ricardo Pereira, actor português, que avaliaram a técnica, execução e interpretação musical, originalidade, presença de palco e interacção com a plateia dos músicos candidatos. No fim, somam-se cerca de 1500 inscritos de todos os estados brasileiros e um total de 130 mil votos online.

A grande final contou ainda com apresentações ao vivo de músicas originais das oito finalistas do concurso - Madame Lulu (Maranhão), Codinome Winchester e DKUKAS (Mato Grosso do Sul), Cabelera e Sound Bullet (Rio de Janeiro), Bibiana Petek (Rio Grande do Sul), Código de Conduta e Jamirulus (São Paulo), além da banda Gelpi, vencedora da segunda edição do EDP Live Bands Brasil em 2017.

Paulo Campos Costa, director de comunicação do Grupo EDP, acredita que "o EDP Live Bands Brasil reconhece e valoriza a música nacional. Trazer o concurso que já acontecia em Portugal foi uma iniciativa muito bem-sucedida. Estamos na terceira edição e sempre ficamos muito impressionados com a qualidade musical das bandas e com a determinação dos jovens participantes", disse em comunicado enviado às redacções.

A competição, que já é realizada em Portugal desde 2014 e conta com cinco edições, chegou ao Brasil ao 2016. A Espanha é o terceiro país a receber a iniciativa, que está a ser organizada pela primeira vez este ano.