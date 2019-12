Os Simpsons vai acabar? Produtor nega o fim da série

A polémica estalou depois de uma entrevista a Danny Elfman, compositor de Os Simpsons, em que este disse que a série de animação estava no seu "último ano". Mas Al Jean, produtor da série que nos trouxe Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie, nega tudo.

"Sem desrespeito ao senhor Elfman mas vamos produzir a temporada 32 que começa no próximo ano e não temos planos para acabar depois disso", afirmou Al Jean ao jornal Metro. No Twitter, partilhou imagens do próximo episódio, que será transmitido hoje.





.@TheSimpsons STILL not canceled. New episode "Todd, Todd, Why Have You Forsaken Me?" on this Sunday. pic.twitter.com/fhaHrgm3iN