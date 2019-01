Os novos restaurantes asiáticos de Lisboa

Um mercado, quatro novos restaurantes, um brunch e um supper club com uma lista de espera de mil pessoas. A comida asiática vai conquistar o País a partir de Lisboa

Uns chegaram do Oriente para trazer a sua comida, outros são bem portugueses e querem mostrar um olhar sobre os sabores asiáticos. Há muito que a Ásia em Lisboa não é só de sushi e chinês feito para ocidentais. Estas são as mais recentes novidades.



Mercado Oriental

Foi isto que André Magalhães sempre sonhou para Lisboa, diz no segundo andar do Amanhecer Oriental, um supermercado asiático no Martim Moniz. O sonho a que se refere é uma cidade onde influências de todo o mundo se cruzam para criar uma cultura própria. É esta a vocação da cidade, lembra.



No Mercado Oriental, piso de balcões de comida asiática, André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores, no Chiado, tem três espaços junto a um balcão coreano, outro vietnamita, um sítio de sushi e outro de comida portuguesa.

De Taiwan, Magalhães trouxe os baos para o Bao Bar, onde tanto tem esta sandes na sua versão primordial (barriga de porco estufada, amendoim e couve fermentada), como baos de abade de Priscos para a sobremesa; do Japão para o Kamakura, trouxe o katsu sando, a sandes de panado japonesa feita com fatias de pão de forma altas e fofas e cujos recheios podem ser servidos também em taças de arroz (na foto).



A Taberna Macau, por último, era uma ideia antiga: a influência portuguesa na gastronomia macaense era difícil de encontrar por cá. Para já há aqui uma cabidela de pato cheia de especiarias e mais doce que a portuguesa, ou o minchi, carne picada servida sobre batatas fritas e coroada com um ovo estrelado - o bitoque de Macau.