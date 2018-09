Os doces gelados sem açúcar da Gelateria Della Nonna vieram para ficar

Em 14 metros quadrados das Avenidas Novas, em Lisboa, cabem sabores gulosos como os gelados de pastel de nata e de doce de leite

Faz quase um ano que José Maria Nolasco, que trabalhou durante 20 anos no Museu Nacional de Arte Antiga, largou a segurança e estabilidade do funcionalismo público para apostar tudo numa pequena fracção de 14 metros quadrados nas costas da Avenida Duque d’Avila, junto ao cruzamento com a Avenida Luís Bívar, em Lisboa. A ideia era abrir um negócio. "O que se faz com 14 metros quadrados que não seja abrir mais um café? Só podia dar uma geladaria", conta José, de 53 anos, e confesso apreciador de coisas doces.



Ainda bem que um dos chamarizes da Gelateria Della Nonna são os seus gelados sem açúcar: "Como passo aqui o dia inteiro acabo por comer muitos gelados…" São três os sabores sem açúcar: chocolate, frutos vermelhos e morango. "A fruta do gelado de morango normal é a mesma que usamos na vertente sem açúcar, a diferença é que esta leva frutose em vez de açúcar e por isso é mais procurado por diabéticos e pessoas em dieta."



Um cliente que comia o seu gelado num dos cantos da loja que faz balcão (o único lugar onde José Maria conseguiu colocar dois bancos altos) ouviu a conversa e interveio: "Se soubesse que havia sem açúcar teria pedido… Fica para a próxima."



Gelateria Della Nonna em italiano significa ‘os gelados da avó’, embora nem José nem a sua mulher e sócia Zita Souto tenham ligações familiares a Itália que não a paixão pelo país, pela cultura e, claro, pela comida. "Falar de gelados é falar de Itália, não há volta a dar", frisa. "Mas de Itália, aqui, só mesmo a maquinaria de refrigeração que temos na loja". Os 14 metros quadrados representaram um desafio logístico. "Tudo teve de ser pensado ao milímetro para que as máquinas coubessem", ressalva.





Através de um sistema de cubas fechadas que conservam os gelados e os sorvetes a diferentes temperaturas, José Maria consegue ter sempre 28 sabores disponíveis. Às opções para diabéticos juntam-se outras mais gulosas, como o pastel de nata, o doce de leite, o café suave com canela, o chocolate com gengibre ou o ananás com menta, além dos clássicos. O cone ou copo de gelado pequeno (uma bola) custa €2,90, o médio (duas) €3,90 e o grande (três) €4,90.



O que não se vê na loja é o processo de fabrico, já que por causa das limitações os gelados são produzidos noutro local por outra pessoa. Como não tinha experiência em fazer gelados, a tarefa foi delegada a um mestre geladeiro.



Há ainda batidos de gelado e de fruta (€2,80), sumos (€2,30) e afogatos (€3), que é uma taça com chantily, cacau em pó, café e uma bola de gelado. "A tradição em Itália é o gelado no afogato ser de nata, mas as pessoas podem pedir o que quiserem. Há uma pessoa que vem cá todos os dias e pede com avelã".



O horário é curto, a geladaria abre às 13h e fecha às 19, todos os dias. "No próximo Verão já vou passar a abrir também de noite, pelo menos ao fim-de-semana. Sabe bem comer um gelado e dar um passeio depois do jantar."







Gelateria Della Nonna

Rua António Enes, 24, Lisboa

216 068 592

13h-19h (não fecha)

Preço médio: €3,90