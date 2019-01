Os Aliens: homens que nunca deixaram de ser rapazes, no Teatro da Politécnica

O contraponto da peça é Evan (Pedro Baptista), o jovem de 17 anos que trabalha, enquanto acaba o liceu, no café em cujo pátio das traseiras, entre caixotes do lixo, KJ e Jasper se encontram. Não por acaso, torna-se amigo deles - e até acaba a cantar e a tocar guitarra, como eles -, mas tem uma promessa de futuro pela frente. O que fará com ela?



Os Aliens

Teatro da Politécnica, Lisboa

De 23/1 a 2/3,

3ª e 4ª, 19h; 5ª e 6ª, 21h; Sáb., 16h e 21h

€10

Falam de tudo e em nada se detêm. Os seus diálogos - e os longos silêncios que os intercalam -, são como a sua vida, sempre igual, sem esperança nem sentido, vazia.Aquela amizade é tudo o que KJ e Jasper (interpretados, no Teatro da Politécnica, em Lisboa, por Afonso Lagarto e Pedro Caeiro) têm - e é, ao mesmo tempo, o espelho do que são aos 30 anos: os mesmos rapazes dos tempos em que, naquela mesma pequena cidade americana, andavam juntos no liceu. Eram então jovens interessantes, criativos e de futuro aparentemente promissor. Até tinham uma banda - de nomes variáveis, sendo um deles o título da peça, Os Aliens (a segunda de Annie Baker que Pedro Carraca encena, depois de O Cinema, que estreou em abril de 2017 na Culturgest), a remeter também para o facto de viverem à margem da sociedade. Porém, acertando-se com as ideias de Charles Bukowski, o seu poeta preferido, desperdiçam tudo, votando-se a uma inércia que mais não é que a incapacidade de evoluir."Não me via a encenar este tipo de teatro, contido. Costumava preferir peças mais ritmadas. Fiz O Cinema para me desafiar a fazer algo diferente. Não é o caso, agora. Escolhi a peça porque gostei muito dela. Retrata uma realidade muito americana [festejos do 4 de julho incluídos], mas reconheço nela a nossa", explica Carraca, lembrando os seus colegas de liceu, na Damaia onde cresceu: "Muitos ficaram nos 16 anos, a tocar guitarra lá no jardim da praceta, a recordar os tempos em que andava tudo na heroína..."