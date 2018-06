Os 100 melhores locais para ver o Mundial

3. Estado D'alma

R. da Junqueira, Loja 3-4, Lisboa, 213 618 408

No Centro de Congressos de Lisboa encontra o Estado d'Alma. Aqui pode almoçar, jantar, petiscar e apreciar um bom vinho a ver os jogos.



4. Páteo do petisco

Tv. Amoreiras,5, Cascais

214 820 036



5. Lisbon Burguer House & Pizza

R. João Freitas Branco, 16L, Lisboa

216 025 493



6. Adega Sports Bar

R. José Falcão, 180, Porto

918 383 932



7. Tappas Caffé

Galerias Plazza, R. das Galés, 79A, Lisboa

913 915 510



8. British Bar

R. Bernardino Costa, 52/54, Lisboa

213 422 367



9. Delirium Café Lisboa

Cç. Nova de São Francisco, 2A, Lisboa

213 460 920 19



10. Mignon Sports Bar

R. Silva Carvalho, 137B, Lisboa

213 880 098



11.A Padaria do Povo

R. Luís Derouet, 20, Lisboa

213 620 464



12. Hamburgueria da Parada

Jardim Teófilo de Braga, Lisboa

925 872 736



13. Sem Palavras

Av. Rio de Janeiro, Mercado de Alvalade Norte, Lisboa

218 461 958



14. Magnetic

Av. Conde Valbom, 18, Lisboa

213 571 519



15.Irish & Co.

Doca de Santo Amaro, Edifício Topo Nascente, Lisboa

213 959 885



16. Galeto

Av. da República, 14, Lisboa

213 544 444



17. Huang He

Av. das Forças Armadas, 39B, Lisboa

217 966 990



18. The George

R. do Crucifixo, 58, Lisboa

213 460 596



19. Bota Sal

R. Domingos Sequeira, 38, Lisboa 213 904 447



20. Cup & Cino

Av. das Forças Armadas, 34, Lisboa

218 245 711



21.O'Gilins - Irish Pub

R. dos Remolares, 8, Lisboa

213 421 899



22. Tapas Bar

R. Dom Pedro V, 52, Lisboa

213 432 389



23. Túnel de Santos

Lg. de Santos, 1B, Lisboa

912 151 850



24. Cervejaria Germano

R. Vale Formoso de Cima, 127B, Lisboa

218 596 634



25.Cufra Grill

Edifício Transparente, Piso Parque, Matosinhos • 229 387 884 • 12h-24h

A francesinha e o marisco são os reis da festa neste restaurante cercado de janelas amplas sobre o mar. O serviço é rápido e eficiente (os empregados parecem verdadeiros apanha-bolas a correr de um lado para o outro) e as televisões são tantas que dificilmente perderá um lance que seja.



26.Mercado de Algés

R. Dr. Manuel de Arriaga s/n, Algés

215 968 019



27.Cantarinha Café

Lg. da Maternidade de Júlio Dinis, 75, Porto

226 097 300



28.Mercado Beira-Rio

Av. de Ramos Pinto, 284, Vila Nova de Gaia

915 979 517



29. O Filipe de Angeiras

Av. da Praia de Angeiras 160, Matosinhos

934 544 733



30. Contrabando

Av. 24 de Julho, 90, Lisboa

210 732 754



31. 2 Good

R. Duarte Pacheco Pereira, 5E, Lisboa

213 013 867



32.Pop Out the Can

R. da Bica de Duarte Belo, 31, Lisboa

918 707 879 38



33. Sabor & Arte no pátio

Páteo Bagatela, R. da Artilharia 1, 51, Lisboa

213 865 390



34.Taberna Ibérica

Pç. da Alegria, 66, Lisboa

213 476 023



35. SoccerPizza

Av. dos Bombeiros Voluntários, 47B, Algés

214 120 385



36.MALT

Neste espaço vai poder acompanhar todos os jogos num ecrã 3x2 metros enquanto aprecia uma variada gama de cervejas nacionais e internacionais.

R. Nova do Carvalho, 11, Cais do Sodré, Lisboa

915 175 878



37. Tico Tico

Av. Rio de Janeiro, 19/21, Lisboa

218 491 495 42



38. Honorato Telheiras

Jardim Professor Francisco Caldeira Cabral, 2, Lisboa

219 362 838



39.Burguers & Beer

C. C. Dolce Vita Monumental, Av. Fontes Pereira de Melo, 51, Lisboa

213 143 396



40.Taverna D'Alcântara

R. Gilberto Rola, 37, Lisboa

213 955 590



41. Derby

R. Hermano Neves, 18A, Lisboa

217 550 279



42. O Barbas - Catedral

Praia do CDS, Apoio 13, Costa da Caparica

212 900 163



43.Grupo Excursionista Vai Tu

R. da Bica de Duarte Belo, 1, Lisboa

213 460 848



44. Café piolho

Pç. Parada Leitão, 45, Porto • 222 003 749 • 7h-4h (fecha dom.)

O Café Piolho é um daqueles cafés de tradição do Porto. E como todo o português sabe, um café de tradição é sempre uma escolha certa para acompanhar os jogos da selecção quer em Europeus quer em Mundiais. Aqui, as mesas juntas garantem a proximidade entre os adeptos e, sim, quando damos por nós, podemos estar a abraçar um estranho na hora dos penáltis ou a entoar cânticos de amor às cinco quinas em uníssono. Para acompanhar as melhores jogadas de Ronaldo e companhia, a cerveja sai sempre fresca e com pressão e há vários snacks para trincar. Depois do apito final a festa continua dentro ou fora de portas, bem no coração da cidade.



45. Café Império

Espaço de referência na cidade de Lisboa, o Café Império garante o ambiente perfeito para acompanhar todos os jogos, com um ecrã gigante é ideal para grupos.

Av. Almirante Reis, 205 A-C, Lisboa

919 029 012



46. Cr7 Corner Bar & Bistro

Haverá lugar melhor para ver a nossa selecção do que no próprio restaurante do Cristiano Ronaldo?

Pestana CR7 Lisboa, R. da Prata, 26, Lisboa

210 401 710



47. Cervejaria PortoBeer

No Porto Palácio Hotel, o Portobeer é uma cervejaria contemporânea mas sempre "à moda do Porto".

Av. da Boavista, 1245, Porto

226 086 793



48. Conga - Casa das Bifanas

R. do Bonjardim, 314, Porto

969 637 441



49. Bonaparte Foz

Av. do Brasil, 130, Porto

226 188 404



50. Bonaparte Downtown

Pç. Guilherme Gomes Fernandes, 40, Porto

220 962 852



51.O Reserva

R. Vale do Pereiro, 3A, Lisboa • 211 528 688 • 12h-22h30 (sáb. até às 23h30; fecha dom.)

Este autêntico sports bar fica perto do Marquês de Pombal, em Lisboa, e soma golo atrás de golo desde que abriu, em 2017: do balcão corrido que rodeia o expositor das bebidas e as televisões, aos petiscos que acompanham os jogos da selecção neste Mundial, é uma goleada.



52.Santiago

R. de Passos Manuel, 226, Porto

222 055 797



53.Rampa beach club

R. Vasco da Gama, 277, Costa de Caparica

212 974 810



54.Canal 3

R. de 5 de Outubro, 509, Porto

226 094 398



55.Café Ceuta

R. de Ceuta, 20-26, Porto

222 009 376



56. Cufra

Av. da Boavista, 2504, Pinheiro Manso, Porto

226 172 715



57. O Barril

Alam. Eça de Queirós, 40, Porto

225 511 203



58. Majára

Aberta todos os dias, esta marisqueira soma 45 anos de muitas refeições e transmissões de jogos de futebol. À mesa o marisco fresco não pode faltar.

R. Roberto Ivens, 603, Matosinhos

229 382 352



59.Winston bar

Em dias de jogo se se fizer acompanhar de um grupo de aficionados, o melhor é reservar lugar. À sua espera vai estar uma mesa corrida com lugar para todos.

R. do Sol ao Rato, 61 B/C, Campo de Ourique, Lisboa

913 380 601



60.Tappas caffé

Lg. do Sandeman, R. Guilherme Gomes Fernandes, 204, V. N. Gaia

223 756 433



62.Café Mon ami

R. do Marquês de Sá da Bandeira, 264, Vila Nova de Gaia

223 750 640



63.Restaurante Tourigalo

Av. da Boavista, 3206, Porto

226 162 058



64. Assador Típico

R. Dom Manuel II, 18-22, Porto

222 015 149



65.A Casa Ferreira

R. do Breiner, 248, Porto

910 600 747



66. CLUBE Porto Rugby

Beco de Passos Manuel, Porto

912 080 150



67.Cartola

Pç. da República, Coimbra

239 836 236



68. Mi café

R. 5 de Outubro, 114, Coimbra

919 426 271



69. Autocarro bar

Av. da Universidade, Aveiro

234 385 552



70. EDDYS Bar & Restaurante

R. Miguel Bombarda, 7, Albufeira

289 514 008



71. 33 Sports Bar

R. Alexandre Herculano, 33, Albufeira

289 542 952



72. Café Velasquez

Pç. Dr. Francisco Sá Carneiro, 301, Porto

225 095 588



73. Portus Bar

R. de Sá de Noronha, 80, Porto

938 232 027



74.Café Coqueluche

R. da Boavista, 453, Cedofeita, Porto

224 043 576



75. Casa Agrícola

R. do Bom Sucesso, 241-243, Boavista, Porto

226 053 350



76. Desportivo Bar

R. António Rodrigues Cardoso, 8, Castelo Branco

272 342 186



77. Botica

Av. D. Carlos I, 2, Lisboa

213 964 465



78. Fábrica Musa

R. do Açúcar, 83, Lisboa

213 877 777



79.Hard Rock Café Lisboa

Av. da Liberdade, 2, Lisboa

213 245 280



80. Real Fábrica

R. da Escola Politécnica, 275, Lisboa

213 852 090



81. Levare

Pç. da Batalha, 12, Porto

222 059 118



82. Cabana Beach Bar

Fonte da Telha, 2825, Almada

212 977 711



83. Santo Burga

R. de Egas Moniz, 490, Porto

220 738 874



84. Hard Rock Café porto

R. do Almada, 120, Porto

966 144 677



85. The dog

R. 5 de Outubro, 111, Porto

220 144 433



86. Barcarola Café

R. Costa Cabral, 806, Porto

225 093 633



87. Espaço 77

Tv. de Cedofeita, 22, Porto

223 218 893



88. Cervejaria Diu

R. da Boavista, 663, Porto

222 011 680



89. Bar AAC

R. Padre António Vieira, 1, Coimbra

239 851 050



90. 3 POINTS - SPORTS BAR

R. Conselheiro Bívar, 68, Faro

919 404 248



91. Catedral da Cerveja

Zona Comercial Estádio da Luz, Av. General Norton de Matos, Lisboa

217 125 180



92. O Velho Farelo

Estr. da Outurela, 81, Carnaxide

214 189 589



93. A Valenciana

R. Marquês da Fronteira, 157-163 A, Lisboa

213 884 926



94. The Pub - Sports Caffé

R. 1º de Maio, 1, Beja

284 323 282



95.Lado B

R. Passos Manuel, 190/192, Porto

• 222 014 269 • 11h-24h (6.ª e sáb., 11h-22h; fecha dom.)



O Lado B, no Porto, garante que tem a melhor francesinha do mundo, mas isso talvez seja melhor ser o seu palato a decidir. Em dias de jogos da selecção portuguesa, uma coisa é certa: as televisões deste café-restaurante vão passar os jogos da melhor equipa. Resta-lhe ser o melhor adepto.



96. Real Sports Bar - Hotel Real Parque

Av. Luís Bívar, 67, Lisboa

213 199 000 21



97.Dominicano Sports Bar - Petiscaria by Recuerda

Av. 25 de Abril de 1974, 5, Lisboa

214 193 550



98.Quotidiano

Lg. das Fontainhas, 7, Lisboa

218 226 630



99. The beer hunter

R. Santo António, 6, Oeiras

214 429 168



100. Tapas bar 52

R. Dom Pedro IV, 52, Lisboa

213 421 389

O Mundial 2018, na Rússia, tem o pontapé de partida marcado para esta quinta-feira, 14 de Junho. Portugal joga o seu primeiro jogo já sexta-feira, 15, contra nuestros hermanos (porque a família não se escolhe). Para começar da melhor forma este Mundial junte um grupo de amigos ou a família para apoiar a selecção. Se ainda não sabe onde acompanhar todos os jogos, guarde esta revista. Nela reunimos uma lista de 100 sítios para ver a bola. Como o País inteiro vai estar a torcer pelos nossos jogadores, apresentamos-lhe espaços que ficam em Lisboa, no Porto, mas também em Coimbra, Aveiro, Faro, Albufeira, Castelo Branco e Beja.1. The couch - sports barR. do Alecrim, 21A, Lisboa,939 319 283Se existem locais mais indicados do que outros para ver o Mundial 2018, o The Couch - Sports Bar, em Lisboa, é com certeza um deles. Aqui encontra uma atmosfera ideal para os amantes do desporto, 32 televisões LED, dois ecrãs com dois metros e meio de largura e visibilidade para os ecrãs garantida de todos os cantos do espaço. O The Couch tem ainda uma carta de cocktails, petiscos, e claro, cerveja.2. Capa Negra IIR. do Campo Alegre, 191, Porto 226 078 380Conhecido como um dos mais famosos restaurantes do Porto para experimentar a verdadeira francesinha, é ideal para acompanhar um jogo de barriga cheia.