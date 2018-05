Opening: as novas apostas da ARCO Lisboa

À terceira edição, a Arco Lisboa cresceu. Além das 51 galerias oriundas de 14 países, há 10 projectos individuais a ocupar o Torreão Poente da Cordoaria Nacional, em Lisboa, de 17 a 20 de Maio. Das mais de 50 galerias, 27 são portuguesas: "Estou convencido de que será uma grande feira, uma oportunidade para conhecer novos talentos", disse o director da Feira de Madrid durante a apresentação à imprensa. Nas edições anteriores, o evento superou as expectativas e aproximou-se dos 13 mil visitantes .Além das galerias consagradas - estará lá Juana Aizpuru, pioneira do coleccionismo de arte contemporânea em Espanha; a galeria de Bilbao CarrerasMugica, que traz um dos maiores nomes da escultura do pós-Guerra, Richard Serra; e a norte-americana Christopher Grimes terá obras de João Louro, o representante português na Bienal de Veneza de 2015, por exemplo - há espaço para quem desbrava novos caminhos.falou com as seis galerias portuguesas que integram a Opening, secção a cargo do curador João Laia, que reúne 12 galerias com menos de sete anos. Neste campeonato há duas estreias - a Uma Lulik e a Balcony -, e quatro regressos - Francisco Fino, Hawaii-Lisbon, Madragoa e Pedro Alfacinha. Outra novidade: o desenho e a decoração do espaço estão a cargo da Trienal de Arquitectura de Lisboa, do estúdio Atelier JQTS, de Carlos Nogueira e Gracinha Viterbo.