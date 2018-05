Onde estão hoje os Da Vinci que cantavam ‘Já fui ao Brasil …'

A primeira banda pop a participar no Festival da Canção agitou o evento em 1989 e levou o troféu na sua primeira participação. Os Da Vinci, liderados pelo casal Pedro Luís Neves e Iei-Or (pseudónimo de Maria Manuela Neves), apresentaram o tema Conquistador, que relatava os feitos nacionais durante a época dos Descobrimentos, e a canção ficou gravada na memória dos portugueses desde então.



"Na época foi-nos feita uma proposta por uma editora nacional para concorrer. O Ricardo Landum (guitarrista do grupo na altura) já tinha alinhavado uma melodia e o Pedro Luís escreveu propositadamente a letra, tendo em vista uma temática que pudesse de alguma forma representar Portugal, enquanto país com peso histórico na Europa e no mundo", conta à SÁBADO, a vocalista Iei-Or.

A banda já tinha uma carreira de sucesso. "Quando concorremos ao Festival da Canção, os Da Vinci tinham sete anos de carreira, com vários discos editados e tournées anuais de concertos ao vivo por todo o território português", diz a vocalista.

"Destacamos os singles Hiroxima Meu Amor, o 1.º sucesso popular do grupo (disco de prata na altura com mais de 25 mil unidades vendidas), Lisboa Ano 10.000, Fantasmas e Anjo Azul, editados pela Polygram (Universal)."

Não estavam nervosos quando entraram em palco no Teatro Garcia Resende, em Évora, onde se realizou o festival nesse ano, e não ficaram surpreendidos com a vitória. "Correndo o risco de parecermos convencidos, a surpresa foi mais uma espécie de alívio, pois havia muita gente a apostar na nossa vitória (o que, de resto, voltou a acontecer no Festival Eurovisão). Celebrámos com muito juízo, bebemos um copo e fomos todos descansar".

Nesse ano, o festival Eurovisão da Canção realizou-se em Lausanne, na Suíça. "A nossa canção foi muito bem recebida, sobretudo pela imprensa internacional. Depois, ‘o inferno são os outros’… A RTP limitou-se a fazer o que estava estipulado para aquela época", conta Iei-Or.

Mas a cantora recorda os meios que nessa altura eram proporcionados aos artistas. "É de salientar que em Évora e em Lausanne ainda tivemos o privilégio de ser acompanhados por orquestras ao vivo. Algo de que, lamentavelmente, todos têm vindo a desistir."

O tema foi um êxito e ainda hoje é facilmente reconhecido e trauteado pelos portugueses. "O Conquistador foi disco de platina com 100 mil cópias vendidas, só na primeira fase (sim, na altura era esse o número de vendas exigido), e fizemos várias digressões pelo país e estrangeiro."

Nos anos seguintes lançaram mais quatro álbuns, o último, Momentos de Paixão em 1999. Depois deixaram os palcos. "Nós não desistimos da carreira musical. A verdade é que sentimos necessidade de mudar, de evoluir de acordo com as nossas tendências artísticas", diz Iei-Or. "Além disso, há que saber sair por cima … se depender apenas da vontade, claro!"

O casal vive em Palmela, onde Pedro Luís Neves trabalha em produções de estúdio para publicidade e está a preparar um projecto sinfónico de música erudita.

Iei-Or dedicou-se ao filho, Romeu, e ao jardim de casa. Mais recentemente, no ano passado, publicou o seu primeiro romance, O Conto da Orbe, sob o pseudónimo M. Jesus Victor. "E estou a trabalhar num novo livro. Se irão ler, ouvir, não sabemos. De uma coisa temos a certeza: as artes quando nascem connosco, desde o primeiro momento em que se manifestam, quando emergem urgentes, são, com efeito, uma força da qual não se escapa nem se desiste, mesmo que se queira."