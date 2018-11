Onde as ruas não têm nome - e há vida para além do casino

Leia toda a reportagem na edição 759 da SÁBADO, esta quinta-feira nas bancas.



Entre os fãs e a crítica há quem acredite que a canção Where The Streets Have No Name, dos U2, é uma ode a Nova Iorque, a cidade das compras luxuosas na 5ª Avenida e onde o famoso Central Park se estende da rua 59 à 110. Será? Não consta que Bono Vox e companhia alguma vez tenham estado em Espinho, mas quem será capaz de dizer com convicção que, depois de terem actuado em Vilar de Mouros, em 1982, os irlandeses não passaram por lá para petiscar uns camarões de Espinho, tendo reparado durante um passeio à beira-mar para desmoer o jantar, ao longo da Rua 2, que também em Portugal há um lugar onde as ruas e as avenidas não têm nomes, mas números?Na saída da gare subterrânea de comboios - na Avenida 8, entre a Rua 25 e a 27 -, somos recebidos pelo mar, que não tem de se esforçar muito para conseguir a atenção dos nossos sentidos - a estação fica a menos de 150 metros da praia. Cheira a maresia e conseguimos ouvir as ondas. No momento em que se deixa a estação é quase impossível não saber para que lado fica a praia - mesmo quem nunca tenha estado nesta pequena cidade turística a meros 13 quilómetros do Porto, mas que pertence ao distrito de Aveiro.A cidade parece ter sido desenhada a régua e esquadro por uma pessoa com problemas crónicos de orientação: além do desenho geométrico, as ruas e as avenidas foram denominadas com números. As que vão de norte para sul são ímpares e as que correm de oeste para este, paralelas à praia e em direcção ao interior, receberam numeração par.Que a toponímia de Espinho deva mais à matemática do que à história é algo que vem do início do século XX: os nomes foram alterados pouco depois da instauração da República (a 5 de Outubro de 1910). É que a anterior toponímia destacava personalidades que, directa ou indirectamente, estiveram ligadas à elevação de Espinho a concelho alguns anos antes, em 1899 - ou seja, eram figuras associadas à monarquia que importava apagar das ruas. O resultado é uma cidade fácil de navegar.Quer pelo lugar de destaque que o surf conquistou em anos recentes, quer pela importância histórica da pesca artesanal feita com redes de cerco, quer ainda pelas praias que a tornaram um destino de veraneio no Norte do País, não é exagero dizer que em Espinho o mar é rei e senhor. Confirmá-lo é fácil: basta uma visita à antiga fábrica de conservas transformada em museu municipal.