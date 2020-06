, presidente do Turismo Centro de Portugal, frisou que "os empresários locais são o núcleo da atividade turistica", para justificar este acordo assinado pela primeira vez, mas que ambas as partes consideram poder vir a renovar-se.

No verão em que os portugueses são, mais do que nunca, desafiados a ir para fora cá dentro, o Turismo do Centro não desiste de atrair o mercado nacional. 15 turistas vão poder andar com um carro cedido pela Sodicentro em viagem por esta região do país; aqueles que comprarem carros nestes stands da Mercedes vão receber vouchers de desconto nos serviços turisticos desta região.Depois do lançamento de campanha " Chegou o Tempo ", que desafia os portugueses a conhecerem a região Centro do seu país, ou do vídeo em que a personagem Bruno Aleixo convence os internautas a visitarem a zona de Coimbra , o Turismo do Centro assinou segunda-feira, 8 de Junho, um protocolo com a Sodicentro, empresadesta região do país.Com este projeto que recebeu o nome de "Ao volante pelo centro de Portugal", os stands Sodicentro Coimbra e Leiria vão emprestar carros a 15 turistas que façam reservas em alojamento, restauração e atividades de animação turistica no Centro de Portugal. Os 15 primeiros a comprovarem reservas de até três dias entre Junho e Julho vão poder andar com um Mercedes caracterizado com o logotipo do Turismo de Portugal.O protocolo prevê ainda que quem compre carros, entre 10 de junho e 10 de julho, nestes mesmos stands receba vales de €50 para gastar em empresas do sector turistico do Centro que tenham o selo Clean & Safe.Em conferência de impresa, Pedro Machado