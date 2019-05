O transe contínuo do IndieLisboa está a chegar

A produção nacional regressa em grande, espalhada pelas mais diversas secções do festival. Em competição nas longas estarão Mar, de Margarida Gil, Campo, de Tiago Hespanha ou A Minha Avó Trelotótó, de Catarina Ruivo, enquanto entre as curtas se poderão encontrar novos trabalhos de Pedro Cabeleira (Filomena), Afonso Mota (Poder Fantasma) e Susana de Sousa Dias (Fordlândia Malaise).



Repetindo o sucesso obtido com a antestreia de Sara, de Bruno Nogueira, em 2018, no IndieLisboa deste ano acontecerá o mesmo com uma nova série - desta vez Sul, de Ivo M. Ferreira, o qual estará em dose dupla no festival, porque o seu mais recente filme, Hotel Império, também estreará no IndieLisboa.



O IndieMusic nunca vacila e este ano vem também carregado de filmes em torno da música portuguesa, com documentários de Edgar Pêra sobre Pedro Ayres Magalhães, Irmãos Catita ou Farinha Master (líder dos Ocaso Épico), e ainda Um Punk Chamado Ribas, de Paulo Miguel Antunes, Ama Romanta - Uma Utopia que Fazia Discos (sobre a mítica editora dos Pop dell'Arte), de Vasco Bação, Batida de Lisboa, de Rita Maia e Vasco Viana, e Ela É Uma Música (sobre as mulheres que fizeram o rock português), de Francisca Marvão.



Se ainda precisa de mais sugestões, aqui vão: há o regresso de Harmony Korine - uma presença sempre muito regular no festival - com o seu Beach Bum (que será a sessão de abertura do festival), uma versão em 4K de O Apartamento, de Billy Wilder, e, já que estamos nas comédias românticas, porque não um filme-ensaio sobre elas? Romantic Comedy, de Elizabeth Sankey, promete delícias.

Em 2018 tinha ficado o aviso, mas este ano concretiza-se. O cinema brasileiro, embrulhado num ótimo título, Brasil em Transe, chega em força à edição de 2019 do IndieLisboa, entre 2 e 12 de maio em várias salas de cinema lisboetas: Culturgest, São Jorge, Cinema Ideal e Cinemateca Portuguesa. O cinema brasileiro é um dos Herói Independentes desta edição, ao todo serão mostradas doze longas-metragens e onze curtas-metragens, como Fabiana, de Brunna Laboissière, Impeachment, de Petra Costa, ou Tragam-me a Cabeça de Carmen M., uma produção portuguesa-brasileira de Felipe Bragança e Catarina Wallenstein.O Brasil não fica, porém, sozinho nas homenagens deste ano: Anna Karina, a icónica atriz de Vivre Sa Vie, de Jean-Luc Godard, terá direito a uma retrospetiva com mais de vinte filmes, entre longas e curtas-metragens.Com um olho sempre no cinema emergente, o Foco Silvestre deste ano irá para a dupla de realizadores Caroline Poggi e Jonathan Vinel, com uma mostra das suas curtas-metragens e a primeira longa, Jessica Forever, que também estará na luta por um prémio na Competição Internacional, na qual estarão obras como So Pretty, de Jessie Jeffrey Rovinelli, ou Bait, de Mark Jenkin.