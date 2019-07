O sacrilégio da carne segundo Buñuel – uma retrospetiva celebrada

Carole Bouquet e Angela Molina. Mais do que o popularíssimo (e já mostrado com acompanhamentos musicais diversos) Um Cão Andaluz, vale a pena regressar ao delirante "L'Âge d'Or", síntese criativa e simbológica do anticlericalismo buñueliano, a El, melodrama tão barroco como rigoroso, menos conhecido do que as obras francófonas – e exibidas com frequência – dos anos 60 e, sobretudo, a Ensaio de Um Crime, prelúdio do mundo deliciosamente perverso de Bela de Dia, belo filme com Catherine Deneuve, ou de Esse Obscuro Objeto do Desejo, com uma personagem duplicada, interpretada em simultâneo por duas atrizes: Ciclo 25 – Buñuel

Um Cão Andaluz (1929)

L'Âge d'Or (1930)

As Hurdes: Terra Sem Pão (1933)

El (1953)

Ensaio de Um Crime (1955)

De Luis Buñuel

Espanha/França/México, M/12

Nota: 5 estrelas

Numa grande retrospetiva – urgente e original fora do âmbito da Cinemateca – do aragonês Luis Buñuel (1900-1983), é uma parte orgânica e iconoclasta da história do cinema e da arte do século XX que será disponibilizada aos espectadores, com vários trabalhos que nunca receberam estreia comercial portuguesa.Na primeira parte de uma mostra que arranca a 11 de julho e se prolonga até 25é possível (re)ver as obras seminais do surrealismo, Um Cão Andaluz (1929 – na foto) e L'Âge d'Or (1930), o arrasador documentário sobre a pobreza estremenha, As Hurdes: Terra Sem Pão (1933), que enfureceu o Estado espanhol e empurraria Buñuel para o exílio sul-americano, bem como duas obras-primas do 'período mexicano', El (1953) e Ensaio de Um Crime (1955).