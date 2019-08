O restaurante In Diferente tem Portugal e Brasil de braço dado

Ao primeiro "Olá" nota-se que Angélica Salvador é mulher de garra. "Sempre adorei e adoro o que faço", diz-nos a chef de 35 anos, que há 13 trocou o Paraná, no Brasil, por Portugal, e agora conduz a cozinha do In Diferente, que abriu em nome próprio na Foz do Porto - depois de ter passado pelo Sheraton e pelo Vila Vita Parc, no Algarve, pelo Tróia Design Hotel, o Júpiter Lisboa e, mais recentemente, o portuense Cafeína. Pelo meio, conheceu a sua maior inspiração, o marido Tiago Bonito, chef do estrela Michelin Largo do Paço, da Casa da Calçada, em Amarante. "Por trás de uma grande mulher está um grande homem" - diz, com orgulho. "Ele foi ele o meu maior professor e é graças a ele que estou onde estou."Os mais atentos notarão na carta sinais dessa influência, como no leitão que Angélica se lembra de ver a sogra cozinhar. Mas, sem querer replicar ou apropriar-se das ideias do marido, prefere apoiar-se em memórias próprias para criações mais pessoais: "Eu e o Tiago estamos sempre lado a lado, mas cada um no seu quadrado."Do Brasil, trouxe sabores como amendoim, coco, goiaba e manga. "Costumava sentar-me no sopé da árvore e pegar as mangas para comer ali à sombra", ilustra. Na sobremesa chocolate do Brasil (€7,50), por exemplo, estão lá essas referências, tal como no Romeu & Julieta (€6,50), que leva goiabada, ou na pavlova In+D (€7), com raspas de lima e gelado de coco.No entanto, a sua grande paixão atual é a cozinha portuguesa: "Defendo mesmo o produto nacional, a matéria-prima é ótima." Importante é saber inovar e elevar o produto, o que se consegue num contacto próximo com os fornecedores. "Adoro ligar ao peixeiro, o senhor Carlos, ele é cinco estrelas", atira, com entusiasmo. À mesa, os clientes habituais exigem carpaccio de polvo (€11), arroz malandrinho de lingueirão (€18) e pastel de nata com creme de limão, café e gelado de canela (€7,50). "Não podemos trocar, caso contrário pode haver um motim", brinca.A burrata com presunto de porco preto, tomate-cereja e azeite (€12), a lula com batata-doce e cupita de porco preto (€17) e a posta à mirandesa (€19) são outras opções do restaurante, que, ao almoço, de terça a sábado, tem menu executivo a €12. É aí que Angélica estreia pratos experimentais, que por vezes transitam para a carta principal. "Aconteceu com o creme de tomate (€6,50)", exemplifica. Num e noutro caso, dominam os produtos sazonais.