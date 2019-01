O Resgate De Brooklyn Nine-Nine

A famosa série de comédia criada por Dan Goor e Michael Schur regressa com a sexta temporada a 17 de janeiro

É difícil imaginar uma esquadra policial de poucas (ou nenhumas) regras, a não ser que estejamos a falar da esquadra Nine-Nine, cuja sexta temporada estreia a 17 de janeiro (às 21h30, na TVSéries).

Jake Peralta (Andy Samberg) é um bom polícia antirregras que nunca precisou de trabalhar muito para ser o melhor. Amy Santiago (Melissa Fumero) é uma seguidora fiel dos regulamentos, extremamente competitiva. Se os opostos se atraem, Jake e Amy fazem justiça ao fenómeno, casando-se no último episódio da quinta temporada.



Brooklyn Nine-Nine estreou em 2013 e ganhou o Globo de Ouro de Melhor Série de Comédia no ano seguinte.

A série conta o quotidiano de uma esquadra de Brooklyn, em Nova Iorque, mas principalmente conta tudo o que acontece com os homens e as mulheres que ficam atrás do distintivo, a saber: Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), Terry Jeffords (Terry Crews), Charles Boyle (Joe Lo Truglio) e o capitão Holt (Andre Braugher).



O elenco original fica reduzido com a saída da assistente sarcástica do capitão Holt, interpretada por Chelsea Peretti. Gina Linetti deverá aparecer apenas em alguns episódios com uma despedida épica, bem à sua medida, de dois episódios.



O teaser inspirado no filme Assalto ao Arranha-Céus foi mote para o primeiro episódio da sexta temporada - não surpreendentemente, será precisamente o filme a destabilizar a lua de mel de Jake e Amy.



Temas como o movimento #MeToo e o regresso da personagem Doug Judy (Craig Robinson) são esperados por todos aqueles que não resistem à lei e desordem que impera em Brooklyn.



Depois de a Fox anunciar que não renovaria a série, a NBC resgatou a esquadra Nine-Nine e avançou com uma sexta temporada de 18 episódios.