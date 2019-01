"O Rei Lear" é recontado em romance por Edward St Aubyn

"Dunbar e as suas filhas" narra a saga do outrora todo-poderoso dirigente de um forte grupo global de comunicações, Henry Dunbar, que envelheceu e foi entregando o controlo da companhia às suas duas filhas mais velhas, Abby e Megan.



A sua relação com as filhas foi-se deteriorando a tal ponto, que hoje duvida das decisões passadas.



Enclausurado numa sofisticada casa de repouso da Inglaterra rural, tendo apenas como companhia um artista alcoólico e semilouco, Dunbar decide fugir.



Enquanto escapa pelas colinas, a família está no seu encalço e a dúvida que se levanta é de quem o conseguirá encontrar primeiro, se Florence, a filha mais nova, ou Abby e Megan, as filhas mimadas e cruéis de Dunbar, insaciáveis atrás do seu dinheiro.



De acordo com a editora, nesta adaptação de "O Rei Lear", Edward St Aubyn -- considerado um dos melhores escritores da sua geração pelo The Times -- "disseca com precisão e de forma sublime as agonias da vida familiar num romance de crítica minuciosa aos tempos modernos".



A publicação deste livro segue-se à de "Semente de Bruxa", recriação de "A tempestade" pela escritora canadiana Margaret Atwood, em fevereiro de 2018.



Antes disso, a Bertrand editou "Macbeth", por Jo Nesbo, "A fera amansada" recontada por Anne Tyler ("Amarga como vinagre"), "Otelo", recriado por Tracy Chevalier ("O novo aluno"), "O mercador de Veneza" adaptado por Howard Jacobson ("Shylock é o meu nome") e "O conto de inverno" recontado por Jeanette Winterson ("O intervalo do tempo"), o primeiro da coleção, publicado em setembro de 2016.

A recriação em formato de romance da peça "O Rei Lear" de William Shakespeare, pelo autor inglês Edward St Aubyn, chega às livrarias no dia 18 de janeiro, com o título "Dunbar e as suas filhas", editado pela Bertrand.Este é o mais recente romance lançado pela Bertrand, no âmbito da coleção de recriações de peças do dramaturgo inglês, por escritores contemporâneos.A série, que tem sido publicada em mais de 30 países, intitula-se "Bertrand Shakespeare" e é um projeto iniciado pela Hogarth, casa editorial inglesa, que desafiou escritores da atualidade a recriarem os textos de Shakespeare em formato de romance.