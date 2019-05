O que precisa de saber sobre os concertos de Ed Sheeran

Ed Sheeran vai atuar no Estádio da Luz nos dias 1 e 2 de junho. Se vai ao concerto, saiba o que tem de levar e evitar para conseguir entrar no recinto.

Segundo a promotora Everything is New, os bilhetes são personalizados com o nome do comprador. Por isso, terá que levar o seu cartão de cidadão ou documento de identificação com fotografia para comprovar o seu nome. Qualquer acompanhante (que se aplica às pessoas a quem comprou o bilhete) só entrará com o comprador dos bilhetes, ao mesmo tempo.

Mas não é só o cartão de cidadão e o bilhete que devem estar consigo. Também terá que levar o cartão de crédito ou débito usado na compra dos bilhetes (caso esta tenha sido online) e a prova de compra (fatura ou recibo).

O que não pode levar?

Caso apareça no estádio com uma mala cujas dimensões superem os 40 cm x 30 cm x 15 cm, esta não entra. Outros objetos que são proibidos são capacetes, bolas, gravadores, powerbanks, ou caixas e recipientes com comida. Quanto a máquinas fotográficas, pode levar "máquinas compactas e câmaras de telefone (…), no entanto as máquinas fotográficas profissionais estão proibidas e a sua entrada não será autorizada. Não será permitida a entrada de câmaras com lentes amovíveis", informa a organização.