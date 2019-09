O que o filme A Herdade traz de novo

Há umas quantas raridades que chegam com A Herdade. O filme de Tiago Guedes é também a concretização de uma ideia de há muito do produtor Paulo Branco e foi celebrado na imprensa portuguesa por estar nomeado na competição principal de Veneza - não acontecia há 14 anos, desde O Fatalista, de João Botelho. Veio de Itália com o prémio Bisato d’Oro para melhor realização, atribuído por um júri da crítica independente e passou logo a seguir pelo Festival de Toronto. Foi indicado como representante português nos Óscares, ou seja, apresenta-se como candidato aos nomeados à estatueta de melhor filme internacional. Depois de correr o mundo, é a vez de os portugueses verem finalmente o que mais traz de novo este filme. Estreia a 19 de Setembro em Portugal.

A duração da fita assusta mais antes de entrar na sala do que no momento em que se assiste a A Herdade. Duas horas e quarenta de filme português não é brincadeira, sobretudo para um País que tem a fama de um cinema hermético e com questões técnicas — a velha conversa do mau som. Nada disto é um assunto no filme protagonizado por Albano Jerónimo, com Sandra Faleiro, Miguel Borges ou João Pedro Mamede. Aqui temos um filme a meio caminho entre o mais comercial que leva o público em massa ao cinema e o outro tipo de história mais estética do que narrativa que se estreia em duas ou três salas e não conquista grandes seguidores — outra raridade.O conteúdo, por fim, o último traço a que o público não está habituado no seu cinema nacional. Este é, no final das quase três horas, um épico português daqueles que atravessam a vida de uma homem, de uma família, de uma terra e do País. E também um melodrama em que a história portuguesa do século XX entra pela narrativa para moldar a ação das personagens e não apenas para se mostrar.Numa herdade a sul do Tejo, em tempos próximos do 25 de Abril, João Rodrigues (Albano Jerónimo) é o patrão e senhor de uma terra onde se nasce, trabalha e morre. A vida acontece toda ali e João aprendeu a ser um bom patrão, se comparado com os outros. Mostra-se inclusivamente um opositor à ditadura. Mas não vejamos nisso iluminação política. Poderá ser essa a justificação, mas o orgulho e o desejo de, dentro dos seus terrenos, ter mais poder do que o próprio regime são também um apelo.A revolução traz mudanças nas herdades alentejanas e, enquanto aqui se resiste e ultrapassa o fantasma da ocupação, é a revolução dos costumes que se prepara para abrir brechas na vida da família. Chegados aos anos 90 e à entrada dos bancos (por via do endividamento) nas terras, descobre-se o que foi moralmente condenável na vida de João Rodrigues — a relação com uma empregada — e a isso se junta a incapacidade nas relações familiares.A câmara de Tiago Guedes vira-se para um lado pouco explorado pelas narrativas sobre a ocupação agrária — os patrões — para mostrar uma personagem com ações de herói e de vilão. Em muitos momentos do filme, Albano Jerónimo oferece o protagonismo a outros que, pela intenção do guião ou da realização, se tornam por instantes o centro da história.Do homem temos dúvidas se gostamos ou não; para família e para a terra olhamos com algum espanto enquanto se desenrolam os seus colapsos ou, melhor dizendo, a sua evolução; para o País não olhamos com surpresa, mas sim com o poder que se conhece ao espetador das histórias clássicas: o de saber mais do que todas as personagens.