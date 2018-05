O que leva um quadro de Picasso com uma criança nua a valer milhões?

Chama-se "La fillette à la corbeille fleurie" e foi vendido na terça-feira passada por 115 milhões de dólares (96.8 milhões de euros), no primeiro grande leilão organizado pela Casa Christie's em Nova Iorque. O quadro, pintado por Pablo Picasso em 1905, foi vendido pelo próprio artista em 1968 aos irmãos Gertrude e Leo Stein e depois passou, até quinta-feira, à colecção de David Rockefeller, que faleceu em 2017 com 101 anos.

Mais importante do que um dos quadros com o valor mais elevado de sempre em leilões, é uma pintura que mostra uma jovem pré-púbere – magra, pálida, sem pêlos e sem o peito desenvolvido. Picasso pintou-a exactamente assim quando tinha 21 anos e ela era ainda uma criança.

À semelhança de muitas musas, dicotomicamente famosas e desconhecidas, sabe-se pouco sobre esta jovem, a quem Picasso apelidou de Linda: vivia na capital da arte do século XX – Paris -, residia nas "ruas cruéis" da cidade e sobrevivia através da prostituição e venda de flores, e também ao posar para quadros de outros artistas como Amedeo Modigliani e Kees van Dongen. Desconhece-se, no entanto, a sua verdadeira identidade, o seu nome, anos, vida e o que a levou a posar nua para Picasso.

No quadro, a jovem é acompanhada por um cesto de flores que, em vez de representarem inocência, subentendem a sua fragilidade perante a vida difícil nas ruas de Paris e a verdadeira ocupação desta - a prostituição -, numa justaposição entre a castidade e a sexualidade.

Mais do que um exemplo da importância do Classicismo no seu trabalho, a figura pode apresentar uma possível perversão moderna de Flora, a deusa romana da Primavera e flores, ao desenhá-la com realismo do corpo humano e com quase rudeza.

O artista espanhol pintou este quadro depois do seu período "Azul", no início de 1905. Substituindo as pinturas mais escuras e monocromáticas, em tons de azul e verde, com forte ênfase na apresentação de prostitutas e mendigos, por tonalidades mais claras, Picasso entra no período "Rosa" e pinta "La fillette à la corbeille fleurie". Embora seja possível denotar uma mudança de espírito materializada nos seus quadros, Picasso manteve o seu estatuto de artista boémio, isolado e alienado, um estado que piorou depois do suicídio do seu amigo Carlos Casagemas em 1901.

Foi no Outono de 1905 que o quadro começou a trazer fama a Picasso e que o pintor iniciou uma amizade duradoura com Leo e Gertrude Stein, que adquiriram vários quadros seus ao longo dos anos. A última chegou a descrever "La fillette à la corbeille fleurie" como "algo encantador, delicado, perplexo".

A sexualização da arte

Na descrição sobre o quadro, a casa de leilões Christie’s descreve a figura como "consciência burguesa da sexualidade adolescente", o que contribui para um "limite erótico sugestivo", caracterizando a demonstração da sexualidade da jovem como algo intrigante e não como algo exploratório ou perverso.

Em declações ao Huffington Post, Mia Merrill, a directora da agência de talentos The Wing questionou por que motivos estamos dispostos a ignorar comportamentos monstruosos de artistas, mesmo quando se tratam de obras-primas da arte humana ou não.

Para Merrill, a sexualização de imagens de crianças é um assunto preocupante e que não é levado a sério. "Nós queremos saber por que razão Picasso decidiu pintar uma criança nua e o que estava a tentar transmitir com isso", declarou a directora. "O trabalho [de Picasso] existe independentemente do que pensamos dele, mas isso significa que que devemos ignorar simplesmente estas acções por gostarmos do trabalho?"

Merrill e outros activistas têm pedido a museus como o Met (Metropolitan Museum of Art) para contextualizarem estes quadros de forma a não incentivar a corrupção de comportamentos. Ela e a sua irmã, Anna Zuccaro, chegaram a entregar uma petição ao museu de Nova Iorque para remover ou contextualizar o quadro "Thérèse Dreaming" de Balthus. O Met recusou qualquer uma das acções.

A sexualização indesejada não é um assunto novo: actualmente, o movimento Me Too pediu a homens e mulheres considerados "musas" para contarem as suas experiências de assédio e ataque sexual, exploração e humilhação. Artistas como Chuck Close, Nobuyoshi Araki e Terry Richardson foram acusados de abuso de poder e de assédio sexual.

A persistência da figura jovem no trabalho de Picasso

Não foi só em "Fillette à la corbeille fleurie" que Picasso retratou figuras jovens femininas. Pelo contrário, este tema de passagem da inocência para a experiência foi muito comum durante o seu período "Rosa" e os modelos eram normalmente inspirados em pessoas reais – são exemplos os quadros Les Bateleurs e Garçon à la pipe, tendo o último a representação de um jovem imberbe que posou para Picasso em 1905.

Picasso tinha também o hábito de fazer pequenos rascunhos de jovens em idade de transição. Num caderno de desenho do artista, foram encontrados rascunhos de uma criança num vestido de comunhão branco e com um ramo de flores, o que pode ter sido a primeira inspiração para o quadro "Fillette à la corbeille fleurie".