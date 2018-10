O que há de novo no enoturismo nacional

Convento do Espinheiro Historic Hotel&SPA

Até os grandes enófilos precisam de descansar - e mantendo o vinho por perto, tanto melhor. Por isso este recém-ampliado e melhorado hotel histórico - num convento do século XV, preservando a capela e tirando partido da arquitectura de claustros e jardins, vizinho de Évora - é o ideal para pernoitar entre périplos enoturísticos, já que tem garrafeira a merecer exploração, onde diariamente acontecem (e estão incluídas no preço da pernoita) provas de vinhos alentejanos (uma selecção cuidada do escanção da unidade) na magnífica cisterna do convento, hoje invejável garrafeira.



A justificar as suas cinco estrelas (e os €170 por quarto duplo), tem piscina interior e exterior, spa, ginásio, campos de jogos, pequeno-almoço incrível, serviço irrepreensível e divinos restaurantes: o novíssimo Olive, italiano com forno de lenha, e o Divinus, onde o chef Hugo Silva faz magia "fine dining" com iguarias regionais - sem esquecer os vegetarianos, o que é raro em terras onde a carne do montado (que também chega à mesa, perfeita) é rainha.



Canaviais, Évora • T. 266 788 200





Ervideira Wine Lounge

Sempre na crista da inovação - de que são exemplares o seu vinho branco feito de uvas tintas, Invisível, e a gama vinho da água, com néctares estagiados na albufeira do Alqueva -, a adega Ervideira inaugurou a 6 de Setembro um novo espaço para provas (sempre com petiscos) bem maior do que os exíguos recantos das suas wine shops: resultado de um investimento de 250 mil euros, o pavilhão de 300 metros quadrados, com decoração inspirada na paisagem e na cultura alentejana e com vista privilegiada para as vinhas, este Wine Lounge oferece extensas degustações (sem limite de vinhos à prova), por €15 por pessoa.



Herdade da Herdadinha, Vendinha, Reguengos de Monsaraz • T. 266 950 010



Ribafreixo Wines

Harmonização entre vinhos e queijos, sunsets com tapas, workshops de iniciação às provas e gastronomia ímpar da chef Catarina Parreira (com ingredientes da região) integram a oferta enoturística da Ribafreixo Wines, produtora dos (excelentes) vinhos Pato Frio, Gáudio e Barrancôa, numa propriedade assente no respeito pela natureza: não por acaso, os seus néctares (com atenção a castas autóctones) têm certificação vegan, por neles não ser usado qualquer produto de origem animal - até ao engarrafamento. Portanto, não há vestígio de colas de peixe nem gelatinas de porco nesta adega moderna, com ampla varanda virada para as vinhas, que abriu ao público em 2014 e este ano melhorou salas e programas, o que já lhe valeu o prémio de Melhor Adega do Alentejo na prestigiada New York International Wine Competition.



Adega do Moinho Branco, Vidigueira • T. 284 436 240



Herdade das Servas

De imagem totalmente renovada, para celebrar os (redondos) 350 anos (e 13 gerações) da família Serrano Mira na produção de vinhos de excepção (com óbvio destaque para os seus topos de gama, o Reserva Branco e Vinhas Velhas tinto), a Herdade das Servas, em Estremoz, merece visitas todo o ano, mas agora, em tempo de vindimas, oferece uma experiência única: pisar uvas a pé, no seu histórico lagar de mármore.



Fazê-lo custa €30 - ou €65, para quem quiser provar as iguarias da chef Maria da Fé Baía (da pasta de chouriço às bochechas de porco preto assadas no forno) - e é o culminar de um programa que inclui visita à adega, à zona de vinificação e à cave de estágio das barricas, com prova de vinhos comentada.



EN 4, km 136,4, São Bento do Ameixial, Estremoz • T. 268 322 949



DOURO & GAIA



1.ª Rota Privada de Enoturismo do Douro

Olhar para o mapa de quintas do Douro vinhateiro é agora mais fácil. A primeira rota privada de enoturismo da região, que abarca as terras da Régua ao Pinhão, arruma toda a informação que muitos turistas procuram num guia de bolso prático e colaborativo. As 16 quintas aderentes - Quinta do Vallado, Quinta do Crasto, Quinta dos Murças, Quinta da Marka, Quinta Nova N. S. Carmo, Quinta de la Rosa, Quinta do Bomfim, Quinta da Roêda, Quinta das Carvalhas, Quinta do Seixo, Quinta do Panascal, Quinta do Pôpa, Quinta do Tedo, Quinta Maria Izabel, Quinta da Casa Amarela e Quinta de Tourais - assumiram este projecto de corpo e alma para potenciar o valor patrimonial e histórico do Douro, apresentando as suas ofertas individuais de forma harmoniosa. Horários, restaurantes, programas vínicos, provas de vinhos, alojamentos, está tudo engenhosamente arrumado nas páginas do All Around Douro - In the heart of the Unesco wine region. É caso para dizer: a união faz a força.



Quinta de la Rosa, 215, Pinhão (na foto) • T. 254 732 254



The Wine House Hotel da quinta da pacheca

Maria do Céu Gonçalves sonhou e os Wine Barrels nasceram. O novo projecto hoteleiro da Quinta da Pacheca convida a dormir num bungalow de luxo em forma de barrica (a partir de €225/noite, para dois). São dez ao todo e ampliaram este ano a oferta (já escassa) de 15 quartos do hotel vinícola da quinta, com o seu marco pombalino na entrada, a indicar que em 1761 já pertencia à região demarcada do Douro. "É um postal!", exclama Maria do Céu Gonçalves, olhando para os pipos perfeitamente integrados na paisagem, lembrando que nasceram de uma ideia naïf que teve em 2013, quando entrou na adega e se pôs a pensar "como é que se podia dormir dentro de uma daquelas barricas de vinho do Porto". A ideia foi posta em marcha com um investimento de 1 milhão de euros e a ajuda do arquitecto Henrique Pinto, que demorou "dois anos a afinar o barril perfeito" para a pernoita, de contornos quase todos redondos - incluindo cama, janela e clarabóia (no lugar do rolhão). Piqueniques na vinha, passeios de bicicleta que se estendem pelo Vale Abraão, provas de vinhos, visitas guiadas pela adega e o restaurante com louceiro em madeira de jatobá, da Bahia, complementam a experiência.



Cambres, Lamego • T. 254 331 229



Poças - Novas Caves

Em plena comemoração do centenário, a Poças expandiu o seu saber das vinhas para diferentes expressões artísticas. Parcerias com Tomás Wallenstein, vocalista dos Capitão Fausto, Afonso Reis Cabral, prémio Leya em 2014, com o artista Bordalo II e com a Academia Contemporânea do Espetáculo provaram já que as celebrações são para ser levadas a sério.



O enoturismo não podia faltar à festa e vestiu-se de gala com a inauguração do novo centro de visitas da Poças, na zona histórica de Gaia. As visitas guiadas (a partir de €6,50) levam-nos a percorrer espaços impressionantes como a sala das barricas ou a oficina de tanoaria e a experiência é extensível a provas e momentos gastronómicos.



R. Visconde das Devesas, 168, Vila Nova de Gaia • T. 223 203 257



Vasques de Carvalho Brand House

Entrou para o mercado em 2015, o que faz dela uma jovem infanta num universo habitado por casas seculares. Mas nos seus stocks há vinhos antiquíssimos herdados de uma família novecentista, matéria-prima nobre e motivo mais que suficiente para a Vasques de Carvalho não se acanhar.



Exemplo dessa ousadia é a Brand House recentemente inaugurada em Vila Nova de Gaia. Com dois pisos e um espaço exterior, este novíssimo e sofisticado espaço tem capacidade para receber grupos até 40 pessoas, proporcionando momentos de prova (a partir de €5) que englobam os vinhos do Porto de categoria especial que a Vasques de Carvalho se orgulha de produzir. As novidades não vão ficar por aqui - diz a empresa e aguardamos nós.



R. Santa Marinha, 19, Vila Nova de Gaia • T. 223 710 445



17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

É a mais antiga empresa da região demarcada do Douro: pergaminhos e curiosidades não faltam, pois, para povoar os 3.000 m2 do 17•56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha. No piso 0, contíguo à sala de provas e à loja de vinhos, situa-se o Museu da 1.ª Demarcação (com bilhetes a €15, com prova incluída), onde estão objectos de incalculável valor patrimonial, como garrafas históricas e a versão original do Alvará Régio assinado por D. José I a 10 de Setembro de 1756. Em cima, no piso 1, abre-se um autêntico mundo encantado sob a forma de Enoteca, com uma carta de vinhos que ultrapassa as 500 referências e uma selecção de queijos, sandes gourmet, sushi, peixe, marisco e carnes que expandem o leque das harmonizações e que devem ser apreciadas lentamente, no lounge ou no cigar club, com um charuto entre os lábios.



Alam. da R. Serpa Pinto, 44-B, Vila Nova de Gaia • T. 222 448 500



DÃO



Caminhos Cruzados

Peddy papers e piqueniques na vinha, workshops, programas de vindimas com almoço (a €55) e provas (desde €6) integram a oferta enoturística da empresa Caminhos Cruzados, na Quinta da Teixuga, em Nelas, onde há menos de um ano abriu ao público a sua inovadora adega (com loja), projecto arquitectónico ambientalmente eficiente, em betão armado (para absorver a temperatura exterior, libertando-a lentamente para o interior, evitando gastos com energia), muita luz natural e sistemas de aproveitamento de água da chuva.



Ao seu redor, impõe-se a vista para os 30 hectares de vinhas, algumas com 50 anos, das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro, Jaen e Tinta Roriz (nas variedades tintas) e Encruzado, Bical, Cercial, Malvasia Fina e Verdelho (as variedades brancas), matérias-primas dos seus vinhos de excepção (graças à altitude e às circundantes serras do Caramulo, Montemuro, Buçaco e Estrela), de marcas como Titular e Terras de Santar.



Quinta da Teixuga, EM Algeraz, Carvalhal Redondo, Nelas • 232 940 195



Boas Quintas

Um investimento de 120 mil euros reforçou este ano a aposta no enoturismo da empresa Boas Quintas, conhecida por vinhos feitos nos seus 120 hectares de vinha na região do Dão (com o saber do enólogo Nuno Cancela de Abreu), de marcas como Fonte do Ouro, Herdade da Gâmbia, Morgado de Bucelas e Quinta da Giesta, esta última homónima da propriedade em Mortágua onde tem a adega e recebe os enófilos, em visitas comentadas, provas e duas experiências únicas: um jogo de aromas (em que se adivinham castas e referências vinhateiras) e a criação de um blend (mistura de vários lotes da quinta) ao gosto do freguês.



R. da Quinta da Gandarada, 14, Mortágua • T. 231 921 076



SETÚBAL



Quinta da Invejosa

A empresa familiar Filipe Palhoça Vinhos recebe visitas na sua Quinta da Invejosa, nas areias de Palmela, entre Poceirão e Marateca, desde 2016, mas este ano reforçou a oferta enoturística, juntando às provas tradicionais, a abertura do vinho novo, a vindima e os passeios de charrete pelo meio das cepas.



Quinta de Alcube

Em plena serra da Arrábida - e com alojamento em cómodas casas rústicas - esta quinta com solar fundado no século XV, duas capelas e um museu do vinho (num genuíno lagar romano), tem actualmente um vasto programa enoturístico, a começar pela visita à adega e à vinha, seguida de prova (a partir de €5).



VINHOS VERDES



Quinta da Torre

Bem diferente do que é habitual na região demarcada dos vinhos verdes (que em 2018 cumpre 110 anos), graças a um grande trabalho de movimento de terras que tornou planos os típicos socalcos, esta quinta vizinha de Marco de Canaveses tem edifícios revestidos de material reciclado e água a correr pelos vastos jardins, em direcção às vinhas de Arinto, Loureiro, Azal, Espadeiro e Vinhão (que dão origem aos refrescantes vinhos S. Caetano), numa clara aposta na sustentabilidade - que aqui anda a par do luxo, para garantir belas festas de casamento, uma das suas valências. Outra é, claro, provar os néctares que ali se produzem na recém-inaugurada sala de provas, espaço acolhedor onde a madeira impera.



R. da Torre, 581, Banho Carvalhosa, Marco de Canaveses • 919 391 781



Quinta Santa Cristina

Esta quinta em Veade, Celorico de Basto, entre as serras de Fafe, Marão, Alvão, Cabreira e o Tâmega, tem vasta oferta enoturística, adega moderna e uma novíssima sala de provas. Marque: 912 527 396



Quinta das Arcas

Em Sobrado (a Valongo), esta quinta de agricultura sustentável com adega visitável (desde €5, com prova de vinhos e queijos próprios) e 35 hectares de vinha tem loja e sala de provas a estrear. Reserve: 224 157 810



TEJO



Adega Fiuza

A família Mascarenhas Fiuza, ligada ao vinho há quase um século, tem vindo a incrementar a sua oferta na última década, criando vinhos complexos, mas mais gastronómicos e leves do que é tradição em Almeirim, onde tem as suas quintas, visando agradar ao consumidor actual. Além disso, renovou recentemente a sua adega, inaugurando um novo conceito: lado a lado com pipos e garrafas, lagares e mobiliário antigo (imponente na sala onde é servida a sopa da pedra, num programa a €25 por pessoa), há agora uma autêntica montra de arte urbana, executada por três graffiters portugueses: Francisco Camilo, Ivo Smile e Slap.



O programa especial de vindimas, com visita guiada e prova de vinhos ou de mosto a fermentar, é a €20 por pessoa.



Tv. do Vareta, 11, Almeirim • T. 243 597 491



Adega Cooperativa do Cartaxo

Fundada em 1954, esta adega famosa pelos seus vinhos encorpados, feitos os tintos nos solos ricos do Bairro e os brancos da zona do Campo, é um exemplo de modernidade no segmento das cooperativas e acaba de inaugurar uma nova sala de provas e uma loja, onde brilham referências como Xairel, Coudel-Mor, Terras de Cartaxo, Desalmado e, a mais popular, Bridão.



Tem programa de vindimas (com visita extensa e explicação de castas), de 2.ª a 6.ª de manhã, para grupos de 4 a 12 pessoas, com ou sem almoço (no restaurante Taberna do Gaio), a €30 e a €5 respectivamente.



EN 365-2, Precateira, Cartaxo • 243 770 987



BAIRRADA



Vinhos Aliança

Novo enoturismo na Bairrada não há, mas há um clássico a não perder que agora tem novo programa de vindimas: os Vinhos Aliança. Começa com trabalho e bucha na vinha de excelência da marca, a Quinta da Rigodeira, prossegue com visita à adega, passando pelos tegões (onde as uvas se fazem vinho) e culmina com passeio pelo imponente Aliança Underground Museum, com degustação de espumantes, vinho tinto e aguardente nas caves com barricas a perder de vista.



R. Comércio, 444, Sangalhos • T. 234 732 04

Há muito que a herdade de 1.863 hectares - de onde saem os clássicos Reserva (incontornáveis desde a década de 80) e agora também os brancos e tintos Colheita, os primeiros da marca com certificação biológica - é referência no enoturismo alentejano, mas este Verão renovou-se, para tornar a experiência dos enófilos mais completa e memorável. A nova sala de provas, nas caves (e apontada a provas de vinhos raros), é a que mais impressiona ao nível arquitectónico, mas tudo o resto foi ampliado e adaptado (pelo Atelier Skrei, do Porto), claustro, adegas e lagares incluídos, para melhor mostrar a produção vinícola (e de azeite) da empresa - em cursos, provas sensoriais, trilhos de caminhada, jogos de aromas e, até Outubro, programas de vindimas. Também o restaurante da herdade se renovou, tanto na decoração, à base de aduelas recicladas de barricas, como na carta, agora mais próxima da gastronomia tradicional portuguesa, com apontamentos de autor: Carlos Teixeira assina os menus degustação de cinco ou sete pratos, a €50 e €65 respectivamente) e ingredientes cultivados nas hortas próprias.Reguengos de Monsaraz • T. 266 509 280