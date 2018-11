O que diz o crítico de Shoplifters, Palma de Ouro em Cannes

Filme estreia a 22 de Novembro em Portugal. Tiago Santos dá-lhe quase a nota máxima. Saiba porquê

Há algo de Oliver Twist em Shoplifters, o novo e delicado filme de Hirokazu Koreeda que venceu a Palma de Ouro em Cannes. É uma influência que está presente desde a primeira sequência, quando o jovem Shota anda pelos corredores de um supermercado e – em coordenação com Osumo, o pai – vai roubando as necessidades do dia para uma casa onde também vivem Nobuyo (a mãe), Aki (uma adolescente) e a avó.



Pelo caminho, encontram ainda uma rapariga ignorada pelos pais que discutem e, porque está frio e ela está com fome, decidem levá-la com eles. "Não é rapto se não pedirmos resgate", é a estranha lógica que, aos poucos, é utilizada para desconstruir os modelos familiares tradicionais.



Em Shoplifters, a empatia e o sacrifício são valores acima do sangue partilhado, como se os laços emocionais entre estranhos substituíssem uma ligação genética que não garante protecção e amor – uma falência estrutural semelhante à de um Estado incapaz de cumprir com as suas responsabilidades sociais e indiferente perante os que sobrevivem na pobreza. Koreeda dirige os actores de forma prodigiosa, criando personagens tão reais e humanas que nem a revelação dos seus pecados afecta a empatia conquistada.



Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões

De Hirokazu Koreeda

JAPÃO, Drama, 121m, M/14

Com Lily Franky e Sakura Ando

Nota: 4 estrelas e meia