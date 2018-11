O Primeiro Homem na Lua: Foguetes, Mulheres e Férias na Lua

Por isso não é de estranhar que uma das memórias mais antiga e vivas que temos do cinema seja aquela imagem de um foguete espetado numa Lua que parece uma mistura de Chips Ahoy com um queijo parmesão em A Viagem à Lua (1902), de Georges Méliès. A inocência das imagens, da narrativa e o imaginar que ali existiriam criaturas estranhas ainda hoje fascinam. Em 1929 foi a vez de Fritz Lang, com Uma Mulher na Lua, uma história que envolve uma expedição à Lua à procura de ouro e, como o nome indica, tem uma mulher na tripulação. A Friede de Gerda Maurus foi a primeira mulher na Lua.



Em A Conquista da Lua (1950), Irving Pichel mostrou ao mundo que se poderia falar de viagens à Lua com detalhes técnicos mais precisos, iniciando uma corrente de ficção científica que trouxe filmes como Da Terra à Lua (1958), de Byron Haskin, ou comédias como Um Rato Em Órbita (1963), de Richard Lester. Em 1968 Stanley Kubrick trazia ao mundo 2001: Odisseia no Espaço, que mostrava muito mais do que a Lua, mas foi lá que se encontrou o monólito estranho que desencadeia toda a viagem que ainda hoje é uma das mais fascinantes do cinema. A proximidade do lançamento do filme com a actual chegada do homem à Lua é um dos elementos que alimentam a conspiração de que aquele dia foi todo encenado por Hollywood/ NASA, sendo Kubrick o realizador escolhido, algo que é explorado no documentário Room 237 (2012), de Rodney Ascher, sobre outro filme de Kubrick, Shining.



Depois de 1969 deu-se ainda mais largas à imaginação. James Bond foi à Lua em 007 - Os Diamantes São Eternos (1971), de Guy Hamilton, Wallace & Gromit vão de férias para a Lua à procura de queijo, porque toda a gente sabe que a Lua é feita de queijo, em Dia de Folga (1989), de Nick Park, e, 10 anos depois, o Dr. Evil monta uma base na Lua, a sua Estrela da Morte, onde constrói um canhão a laser para ameaçar a terra, em Austin Powers: O Espião Irresistível, de Jay Roach.



Em 1995 Tom Hanks quase chegou à Lua em Apollo 13, de Ron Howard, num filme sobre a missão que falhou em 1970. Moon (2009), de Duncan Jones, filho de David Bowie, colocou Sam Rockwell na Lua numa intensa fábula sobre escravatura do futuro, num dos melhores filmes do género deste século. Se tanta ficção lhe faz confusão, tem o documentário In the Shadow of the Moon (2007), de David Sington, com entrevistas a membros das missões Apollo. E, claro, Neil Armstrong está lá.

No novo filme de Damien Chazelle, o realizador norte-americano propõe algo diferente das sessões intensivas de aulas de bateria de Whiplash - Nos Limites ou das inspirações musicais na cidade das oportunidades de La La Land: Melodia de Amor. O título do seu mais recente filme, O Primeiro Homem na Lua, torna tudo evidente, é uma biografia sobre aquele que proferiu uma das frases mais marcantes do século XX: "Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade." Isso mesmo, Neil Armstrong, interpretado por Ryan Gosling, mas um Armstrong que é mais do que o primeiro homem na Lua: um homem de família, amigo dos seus amigos, obcecado com o seu trabalho.A humanidade de Neil Armstrong concilia-se com a forma como Chazelle mostra o espaço e a missão de chegar à Lua. O espaço em O Primeiro Homem na Lua é apresentado como o primeiro obstáculo, logo na cena de abertura: é o sítio onde se as coisas correrem mal, correm mesmo mal, um lugar rude, cruel, perigoso e isolado, onde a vulnerabilidade é um de muitos factores que afectam os momentos de decisão. A Lua é um sonho distante mas não impossível e é nessa base que a narrativa é sustentada, através de um homem que se fecha no seu objectivo para vingar um momento trágico da sua vida.E porque, a dado momento, O Primeiro Homem na Lua sugere como os sonhos da NASA de pôr um pé na Lua foram canalizados pela ficção - Da Terra à Lua (1877), de Júlio Verne -, faz também pensar como é que a humanidade viajou à Lua no cinema. Antes e depois do histórico 20 de Julho de 1969, o cinema tem mostrado a Lua como um cenário possível de ficção, de concretização de sonhos ou de receio do desconhecido, da Lua em si e do futuro.