O novo video de Madonna made in portugal

Madonna lançou um vídeo sombrio e psicadélico para Dark Ballet, faixa do seu próximo álbum, Madame X, que será lançado no dia 14 de junho. O vídeo foi realizado por Emmanuel Adjei e tem o rapper Mykki Blanco a interpretar Joana d' Arc.



A abrir com uma citação de Joana d' Arc, passa várias imagens religiosas que a cantora parece criticar, mostrando o seu lado mais político. Em clima de ópera, o tema tem uma passagem com Dança das Flautas, do Quebra Nozes de Tchaikovsky.







O Mosteiro da Batalha e o Santuário do Cabo Espichel, em Portugal, foram os cenários escolhidos pela cantora para a gravação do videoclip com cerca de seis minutos.



O último disco da artista norte-americana, Rebel Heart, foi lançado em 2015.











