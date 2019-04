O mistério (gastronómico) da vila de Sintra

Quase se compreende o engano. Afinal, quantas pessoas conhecerão a verdadeira aparência de um bacalhau antes de ser apanhado, estripado, decepado, aberto, espalmado, salgado e congelado para então chegar às nossas mãos naquela forma triangular, achatada, seca e carregada de sal? É essa figura tão familiar que serve de motivo decorativo ao restaurante e que enche as paredes da pequena sala - e, para que ninguém possa dizer que não sabe ao que vem, na entrada somos recebidos por três bacalhaus da Bordallo Pinheiro.



Ricardo estava no hotel Pestana de Cascais quando foi desafiado a criar a carta em consultoria. "Deram-me apenas o conceito: um restaurante dedicado ao bacalhau." Teria de haver alternativas, ainda assim. Como o bife da vazia com molho à casa (€12,70) e o alho-francês à Brás, únicos membros da secção Fora de Água.



A ideia era levar os portugueses de volta a uma vila que por estes dias é sobretudo visitada por turistas estrangeiros. "Por isso temos este lado mais criativo e inovador [na parte direita da carta, em referência ao lado criativo do cérebro], mas também temos os pratos tradicionais como bacalhau à Brás, pataniscas, salada de grão para quem vem de fora." Mesmo assim há quem não queira conhecer o fiel amigo dos portugueses. Isabel, a gerente, recorda quase em lágrimas o dia em que serviram nove bifes a um grupo de 10 russos. "E o décimo pediu alho-francês à Brás."



O porta-estandarte do restaurante é um pastel de nata que, na verdade, não o é: chama-se Pastel da Vila de Bacalhau, parece um pastel normal mas aparece no início da refeição e não à sobremesa. O recheio é de natas, sim, mas as que pertencem ao bacalhau com natas. A dose custa €4,20 e dá direito a dois.



Era suposto Ricardo ser o consultor do restaurante, mas a pessoa que ia assumir a cozinha desistiu a duas semanas da abertura. "Vinha a preparar a carta nas minhas horas vagas. Saía do Pestana e vinha para aqui fazer provas. Já me sentia parte da casa por isso quando surgiu a oportunidade não a quis desperdiçar", recorda.



A carta mantém-se inalterada desde o início, os preços é que não. "Tínhamos sempre fila na porta à hora de almoço. Ia dar problemas mais tarde ou mais cedo por isso o patrão aumentou os preços." E voltou a aumentar por mais três vezes desde 2017 porque enchentes - especialmente de turistas, ao almoço, durante a semana - é o que acontece quando se atinge o primeiro lugar no Tripadvisor, como sucedeu em 2018.



"O sucesso do restaurante deve-se às pessoas que aqui trabalham, eu apenas as escolhi e lhes dei autonomia para fazerem o que sabem", diz o proprietário, que pediu para não ser identificado no artigo: "O mérito é deles, não meu."



Cabe agora aos portugueses descobrirem o mistério da vila de Sintra, preferencialmente ao jantar, quando os turistas já tiverem regressado aos seus cruzeiros e os tuk-tuks recolhido às garagens.



Bacalhau na Vila

Arco do Terreirinho, 3, Sintra

2.ª, 6.ª e sáb., 12h-17h e 19h-22h; 3.ª, 4.ª e 5.ª, 12h-17h

Preço médio: €25

Estamos no sótão, no espaço dedicado ao desmanche e à demolha dos bacalhaus que aqui chegam em caixas de 15 quilos, onde Ricardo Santos vai explicando que destino dá a cada corte. "Aproveitamos tudo. Do próprio sal, que refinamos e com o qual depois temperamos os pratos, às espinhas com que preparamos os caldos, até às barbatanas que utilizamos como elemento decorativo", conta o chef do Bacalhau na Vila, o pequeno restaurante que nasceu na escadaria do Arco do Terreirinho, bem no centro turístico da vila de Sintra, em junho de 2017.Do cachaço e do lombo são cortadas três postas que se traduzem em seis nobres lombos. Das abas o chef de 24 anos faz punhetas de bacalhau, prato que na carta surge sob o título de espinhetas e que é, na essência, um ceviche. Às proverbiais mil e uma maneiras de preparar bacalhau Ricardo acrescentou as suas, como uma versão de estufado de grão com mão de vaca em que a carne bovina dá lugar às línguas de bacalhau. "É a parte do peixe que tem a textura e a consistência certa para este prato", revela sobre as línguas que, como as bochechas, chegam à parte e em salmoura. "É que o bacalhau das caixas vem seco e sem cabeça e por isso é engraçado como há quem pense que este peixe nada assim, sem cabeça!"