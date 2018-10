O mal sem face está de volta neste Halloween

Noite de Halloween, 1978: exactamente 15 anos depois de ter assassinado a irmã à facada, Michael Myers lança-se num frenesim na cidade de Haddonfield, Illinois, matando quatro adolescentes antes de ser novamente preso. Noite de Halloween, 2018: após nova fuga, Myers está de volta às ruas para terminar o trabalho começado há 40 anos.À primeira vista, pode parecer apenas mais uma instalação do franchise desencadeado pelo sucesso do original de John Carpenter, que veio a definir o conceito do slasher film hollywoodiano. Mas o 11.º Halloween, que chega às salas de cinema portuguesas a tempo das festividades deste ano (na quinta, 25), destaca-se dos restantes por vários motivos.Em primeiro lugar, porque desconsidera as restantes sequelas, partindo do ponto em que se encerrou a história de 1978. Depois, porque assiste ao retorno de Jamie Lee Curtis enquanto Laurie Strode (única sobrevivente do primeiro ataque), explorando, 40 anos depois, as sequelas deixadas pelo assassinato em série. E, por fim, por ser a primeira das continuações de Halloween agraciada pela "bênção" de John Carpenter, que retorna enquanto compositor e consultor criativo da sequela.