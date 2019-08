O lado negro dos super-heróis

Um casal está na rua, fazem-se promessas de um futuro a dois: um aumento nos ordenados, mais estabilidade, saírem de casa dos pais para finalmente viverem juntos. É de tarde, está um belo dia. Beijam-se. Quando param ela desintegra-se. O espectador não percebe o que se passa. Vê-se tudo de novo mas em slow motion: a namorada de Hughie Campbell (Jack Quaid) acaba de ser atropelada por A-Train, um dos elementos dos Seven, Os Vingadores de The Boys.Este é o momento que dá o arranque na ação da nova série da Amazon (disponível desde 26 de julho no Prime Video). Hughie percebe que os super-heróis não são assim tão super e que também provocam acidentes. Pior, que são péssimos a pedir desculpa em público. Isto porque não o podem fazer: são super-heróis, mas também são um produto controlado por uma empresa maquiavélica, a Vought, que explora os super-heróis como a Disney faz no nosso mundo, só que na ficção eles são mesmo reais.Voltando atrás: rapidamente Hughie é abordado por Billy Butcher (Karl Urban), que também tem problemas para resolver com os Seven. Esta é a génese do grupo que dá nome à série – embora nunca se refiram a si como tal, The Boys -, Hughie, Billy, Frenchie (Tomer Capon) e Mother’s Milk (Laz Alonso), são os rapazes, sem superpoderes, que querem mandar abaixo uma superpotência: os Seven e a Vought. Os super-heróis são maus? Não são vilões mas não são flor que se cheire.Os super-heróis de The Boys refletem um mundo possível onde os super-heróis são marcas, produtos criados para terem séries de televisão, filmes, livros, tirarem selfies com os cidadãos e venderem uma falsa ideia de segurança. Há uma tentativa de aproximar os super-heróis de The Boys a outros que já conhecemos: A-Train é Flash, The Deep é Aquaman, Black Noir é Batman, Queen Maeve é Wonder Woman e Homelander é um misto de Super-Homem com Capitão América.The Boys é uma grande aposta da Amazon (a segunda temporada já está assegurada) e uma garantia de que o Prime Video tem séries que valem a pena (como Fleabag): The Boys é a melhor série em volta de super-heróis desde a estreia de Daredevil na Netflix. Uma adaptação da banda desenhada criada por Garth Ennis e Darick Robertson pelas mãos de Eric Kripke, Seth Rogen e Evan Goldberg: estes últimos asseguram que além de ser uma história muito negra, é também divertidíssima.Esta é uma nova era para os super-heróis no audiovisual. A matéria da banalidade dos super-heróis – e de como isso pode correr muito mal – há anos que é aprofundada na banda desenhada. No cinema/televisão tem sido levemente abordada. Com o fim de Os Vingadores, o audiovisual parece pronto para avançar para outras camadas do super-heroísmo: The Boys é o primeiro soco, em outubro haverá Watchmen na HBO, a aguardada série de Damon Lindelof (The Leftovers) que reimaginará nos Estados Unidos de hoje o universo que Alan Moore e Dave Gibbons criaram nos anos 1980.