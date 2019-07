"O coelho tem as unhas cravadas nas pernas do pai, ele foi querido para ela, mas ela magoou-o." Foi através de um animal, como faz muitas vezes, que Paula se representou a si própria a contar ao pai que estava grávida. Contar à mãe? "Deus me livre!" Foto: D.R.

Paula Rego com o marido e os três filhos do casal, Victoria, à esquerda, Nicholas e Caroline. Nick sempre foi o mais o parecido com o pai Foto: D.R.

Mulheres de pescadores que morreram com septicémia, raparigas que apareceram mortas na areia da praia, trazidas pelo mar, os seus próprios abortos foram algumas das causas da pintora. Paula fez a série Aborto na altura do primeiro referendo em Portugal, em 1998, e fez desenhos por serem mais fáceis de transportar pelo País e conseguirem chegar a mais pessoas. "Não queria que tivessem sangue, porque isso torná-los-ia melodramáticos e resultaria contra a causa"

"Quando a pintura atingiu um impasse, a segurança da família foi ameaçada por uma rapariga. Num momento de raiva, a artista introduziu a rapariga nesta forma escura, pesada, reclinada no topo da pintura", escreveu sobre o quadro Foto: D.R.

Há uma mulher que veste o homem, uma rapariga que o tenta excitar sexualmente, e outra, junto à janela, que reza por um milagre. É um dos quadros mais simbólicos sobre a doença de Vic, e um dos últimos - foi feito no ano em que o pintor morreu Foto: D.R.

Durante muito tempo, Paula pintou no chão, como em criança. Hoje, no estúdio de Londres, tem um cavalete e um elevador que a leva ao topo dos quadros, sentada numa cadeira Foto: D.R.

Conheciam-se de vista das salas da Slade School of Fine Art, onde ambos estudavam Arte, ele mais promissor que ela: nessa altura "as meninas da Slade eram para foder", dizia Paula, que começou em part-time, três vezes por semana. Não gostavam dos seus "bonecos", mas pensavam que ela se cansaria depressa e desistiria. Vic era um intelectual sedutor, de sapatos com buracos nas solas, o aluno-estrela que se encantou com uma das primeiras exposições de Francis Bacon, em 1949 - e que depois o convenceu a dar uma aula na Slade.Falaram pela primeira vez - pouco - numa festa regada a álcool, com estudantes espalhados pelos quartos em cenas de sexo variadas. "Eu gostava de outro tipo que estava lá e atirei-me a ele, era muito marota", mas esse rapaz "acabou metido na cama com outra, por isso fiquei muito irritada e desci as escadas, para ir para casa". Foi quando se sentiu seguida que ouviu um "Chega aqui" de Vic. Entraram para um dos quartos livres e ele disse apenas: "Tira as cuecas." Paula era virgem, mas obedeceu - "a cama numa desgraça, sangue por todo o lado" - como faria sempre. "O teu pai podia pelo menos ter chamado um táxi para mim, mas não, ficou só ali, a arranjar-se." Ela também saiu depressa, "estava tão corada" que não foi capaz de dizer nada. Acha, comentaria mais tarde, que se sentiu apaixonada.Não voltaram a falar até que o acaso e o cinema os juntaram de novo. O cinema que Paula já via em Lisboa, com o avô e a ama Luzia, todos num camarote e um piquenique feito de bolas-de-berlim e outros bolos - em Londres, substituía-os por gelados. Foi o avô José que teve o primeiro cinema privado do País, com cadeiras a sério, na cave de um apartamento de Lisboa, que lhe mostrou o seu primeiro filme da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões; que uma vez lhe ofereceu sete fatos-de-banho, um para cada dia da semana; e que, certa ocasião, passou semanas a enviar-lhe um postal por dia com pistas sobre o seu presente de Natal: os primeiros sapatos de salto alto que teve, encarnados. O pai também fazia filmes amadores, mas preferia levá-la à ópera. Viu a primeira aos 13 anos, no São Carlos: Carmen.Até ao segundo encontro com Vic, em Londres, Paula nunca saíra de um filme a meio - chegava a ver três num dia. Dessa vez foi diferente: "Tive um pressentimento e saí. Encontrei-o a atravessar a estrada." Vic convidou-a para ir ao seu estúdio, um pequeno quarto nas traseiras da casa de alguém. Queria pintá-la. Faria um nu, o quadro-estrela da exposição individual de 1955, em Londres. "Demorou muito tempo porque houve muitas interrupções", diz divertida ao filho, no filme. Paravam "para fazer amor?" Paula ri-se, não responde. Foi nos últimos três ou quatro anos que a relação entre a pintora e o filho mudou, revela Nick Willing, que nessa altura passou a trabalhar com a mãe. "Falávamos sobretudo em português, porque era mais divertido... e engraçado... e também porque era assim que falávamos em Portugal, quando eu era pequeno", diz aoPaula engravidou pouco depois de começar a posar para Vic. Nove vezes, no total, disse numa entrevista ao Sunday Times. E fez nove abortos? "Sim, foi horrível." Era Vic quem lhe enviava os médicos. À décima gravidez decidiu não voltar a fazê-lo. A escola de arte não era um problema, "na Slade as meninas engravidavam, mas continuavam a pintar, iam para lá com os meninos, punham o saco no sítio onde penduravam os casacos", o problema foi mesmo Vic, que já não estava em Londres quando o futuro sogro chegou à cidade, depois de 36 horas ao volante, para ir buscar a filha - a pintora tinha passado a noite a beber Coca-Cola, um vício que mantém hoje, aos 82 anos, e o futuro marido decidira voltar para a bailarina com quem ainda era casado. "Regressámos [a Portugal] de carro, a ouvir Verdi, parámos em Paris para comprar umas peças de roupa, porque o pai dizia que eu estava muito gorda", conta ela. José Figueiroa Rego tratou da filha, e tratou também da mulher: "Não te preocupes com a tua mãe, levei-a para a praia e já gritou tudo o que tinha para gritar."Cass, a primeira das três filhas de Paula e Vic, viria a nascer em 1956, três anos antes de os pais se casarem oficialmente - Vic apareceu na Ericeira semanas depois, com a roupa do corpo, nenhuma mala (nunca teve roupeiro, talvez por ser filho de um militar - nasceu no Egipto -, estava sempre pronto para partir). O encontro teve direito a celebração num restaurante local, em que Vic comeu coruja e burro assado, mas nem percebeu.Até 1962, um ano depois de o terceiro filho, Nicholas, nascer (a segunda é Victoria), o casal vivia sobretudo em Portugal. Pintavam num celeiro convertido em estúdio, ela mais que ele, com uma cortina de serapilheira a dividir o espaço. "Tentava fazer as coisas que me tinham ensinado na Slade, mas não conseguia, era boring, não sabia o que fazer. Um dia o Vic foi buscar uma tigela azul cheia de laranjas e disse: pinta isso. 'Vic, isto é terrível. Não consigo pintar coisas dessas. Então desenha.' E foi o que eu fiz." Os desenhos e as histórias transformaram-se em bonecos depois de uma exposição em Londres, inspirados nas cartas que enviava à filha quando estava fora. "No fim da página fazia uns desenhos infantis a ilustrar o que andava a fazer." Um dia "vou ver o Dubuffet [pintor francês] e penso: "[Ele] está a fazer em grande e a sério o que eu faço no fim das páginas."Para Vic, os tempos da Ericeira foram ainda mais difíceis. Era um génio "muito frustrado", recordou um dia a filha mais velha. "Quando eu era criança, passava tempos infinitos a pintar uma coisa, depois desistia e pintava tudo de novo. Nada do que pintava lhe agradava e refazia tudo, vezes sem conta."Seria assim durante 20 anos. Vic encorajava os desenhos da mulher, oferecendo-lhe cópias antigas de livros, dizia-lhe para pintar pessoas a sair do quadro a correr, depois a dançar; corrigia o fundo; mandava-a fazer de novo. Já ele, não se conseguia libertar do que tinha aprendido, sentia falta da agitação de Londres. Às vezes iam ao hotel mais próximo só para ouvirem falar inglês - e levavam turistas para casa, como o filho de um senador americano, que lhes mostrou livros de Jack Kerouac e Julian Barnes. "Não havia vida, um museu, nada para ver. Para fazer arte, tens que estar ao pé de coisas a acontecer", diz Paula: "Tivemos que voltar."A partir de 1962 começaram a passar os Invernos em Londres e os Verões em Portugal. Um ano depois, aos 35 anos, Vic teve aquele que, dizem os amigos, se suspeita ter sido o primeiro sinal de esclerose múltipla: um ataque cardíaco. Foi o cão, com quem passeava, que correu até casa e conduziu Paula ao sítio onde o marido caíra inconsciente. Ela achou que não sobreviveria sem ele, arranjou o primeiro amante, "[isso] não provocou uma crise no casamento", garante ao GPS. "Tivemos ambos amantes, era normal." Alguns, como a "bonita italiana", apareceram nos seus quadros, mas já lá iremos.A tela Cães de Barcelona começou por se inspirar numa notícia do The Times, quando as autoridades da cidade decidiram que havia cães a mais e espalharam pedaços de carne envenenada pelas ruas. "Isto para mim reflectia a situação política dessa época, em Espanha e em Portugal", Paula sempre fora uma pintora de causas, em 1962 já tinha feito Salazar a Vomitar a Pátria, faria depois a série do aborto, pinturas sobre pedofilia e mutilação genital feminina e sobre relações de poder, com personagens cruéis, muitas vezes saídas de contos populares, a maior parte mulheres - de que gosta mais, por isso é que as mascara de homens. Direitos iguais? "Então e a mutilação genital? Aos homens não lhes cortam as pilas."Estava a trabalhar neste quadro, na parte de trás da casa, num quarto pequeno, quando chegou a um impasse - não sabia como acabar a pintura, havia um buraco na parte de cima - e foi pedir ajuda a Vic, como fazia sempre. Quando desceu à sala, o marido "estava na marmelada" com a italiana: "Fiquei tão chocada, tão chateada, que a pus no topo da pintura, uma espécie de monstro com a língua de fora e os olhos esbugalhados." Depois disso, foi difícil continuar. "Não teve nada a ver com a minha vida pessoal, mas aquela fase acabou definitivamente." Ironicamente, o quadro tinha sido inspirado numa gravura de arte primitiva catalã, que Paula vira num livro oferecido por Vic. "Sempre foram um casal muito unido. Ele percebia bem o que ela fazia, sabia muito bem analisar pintura", sublinhou aoArlete Alves da Silva, viúva do galerista Manuel de Brito.Os amantes dos dois eram conhecidos: Vic dava-se com pessoas próximas do círculo familiar, Paula teve o mesmo, Rudy Nassau, muito tempo. "[Era] escritor, tinha uma loja de vinho em Londres. Tinha dinheiro e era muito glamoroso. A mãe ficou-lhe muito grata. Levou-a a Itália, Espanha, França - por toda a Europa - para ver pintura", conta Nick ao GPS. "Os meus pais não eram boémios, nem hippies - eram pessoas normais e correctas. Apesar de terem tido casos (a maior parte das pessoas tem), continuaram apaixonados e intelectualmente ligados. Ainda hoje a Paula diz que ama mais Vic do que qualquer pessoa que conheceu", acrescenta.Não eram tempos fáceis. Arlete lembra-se de uma carta em que Paula agradecia o dinheiro que lhe tinham enviado pela venda dos quadros: "Dizia que tinha chegado em boa altura." A pintora concorda: "Era raro [na época] um artista ganhar dinheiro suficiente." Em 1956, antes de se juntar à mulher em Portugal, Vic passava dias só com uma refeição: um pequeno-almoço pago por Francis Bacon.Foi depois da sua primeira retrospectiva na Serpentine Gallery, em 1988, que Paula passou a vender a sério - o seu quadro mais caro foi arrematado por 1,6 milhões de euros, em 2015. Mas a exposição trouxe memórias difíceis, que ela evitou, não escolhendo nenhuma obra entre 1966 e 1988: em 1966 morreu o pai e o sogro, Vic soube estar doente e decidiu tomar conta da fábrica da família, que foi ocupada pelos trabalhadores em 1974; a casa da Ericeira teve de ser vendida em 1979, para pagar dívidas, e em 1988 o marido morreu.Quando soube que tinha esclerose múltipla, Vic nem percebeu bem a frase "Aproveite a vida enquanto pode" que o médico lhe disse. "O que é que ele quer dizer com isso?", perguntou. Queria dizer que, depois da bengala, passaria para a cadeira de rodas, em seguida para a cadeira de rodas eléctrica, nos últimos quatro anos para a cama. Mas também queria dizer que seria o fim do seu bloqueio como pintor: a medicação causou-lhe insónias crónicas (dormia apenas quatro horas) e visões de 20 minutos, clinicamente difíceis de explicar, que pintava em telas de três metros - queria que as pessoas "habitassem os seus quadros". Quando passou a usar cadeira de rodas, o jardineiro virava-lhe as telas ao contrário, para ele pintar a parte de cima, e, como contou Júlio Pomar ao, "quando deixou de conseguir pintar quadros tão grandes, começou a pintá-los em ponto pequeno e um assistente ampliava-os".Em vez de tirarem rendimento da fábrica (de instrumentos de medida), investiam lá tudo o que tinham, e nenhum deles demonstrava vocação para entreter os clientes. "Lembro-me de cozinhar lagostas para os ingleses. Tens de as atar, para não caírem, e eu não as atei. Devia estar bêbeda e passei horas a tentar pô-las de volta na panela. Nunca me esqueci das malditas lagostas." Nem do que o pai lhe disse antes de morrer, quando Paula o levou de táxi para o hospital: "Larga a garrafa e agarra num pincel."Com a doença de Vic, chegou Lila, a enfermeira que o ajudava a misturar as tintas, a pintar (chegou a preencher ela os fundos) e o acompanhava a exposições. Numa das inaugurações a que foram juntos, os pneus da cadeira de rodas de Vic estavam em baixo e não paravam de fazer barulho. "Para a próxima, temos que trazer uma bomba", brincava ele. Enquanto Lila, paga à hora, tomava conta do Mr. Willing, a Dona Paula - ainda é assim que a trata - tentava encontrar uma posição que lhe permitisse pintar-se a si própria num quadro. Mas nem o espelho ajudava. Foi assim que passou a ser a sua principal modelo. Tony, o actual namorado, escritor, poeta e tradutor, também aparece - durante a série O Crime do Padre Amaro chegava a ir à rua vestido de padre, pôr moedas no parquímetro do carro.Paula teve várias depressões. Na família, o tema não era novo: a tia-avó, com quem ficou alternadamente entre os 18 meses e os 3 anos (quando os pais viveram em Londres e a deixaram entre essa casa e a dos avós paternos), era maníaco-depressiva; o pai passava semanas calado, sentado numa poltrona, às escuras - celebrava o fim das suas depressões com um almoço de homens, em Lisboa; a descrição que se segue é da própria Paula Rego: "Sou aquilo a que chamam uma pessoa maníaco-depressiva, aquilo a que agora, de forma mais fashion, chamam bipolar." É a única coisa de que tem vergonha, por isso escondeu os 12 quadros que fez em 2007. Por isso e porque quis, literalmente, pôr a depressão numa gaveta. "Tinha medo que saísse", diz Nick, para quem a doença da mãe foi sempre difícil: "Sabia pouco sobre depressão e pensava muitas vezes que podia ajudar mas, claro, ninguém pode."Já tinha acontecido antes, depois de a mãe da pintora morrer, quando Jorge Sampaio a convidou para fazer a série A Virgem, para a capela do Palácio de Belém. "Estive deprimida desde pequena. Não é uma coisa relacionada a nada, penso que é química", acrescenta a própria aoJá Vic foi cobaia de tudo o que se descobria sobre esclerose múltipla, tinha uma máquina para fazer exercícios no estúdio, a filha mais velha chegou a cronometrar as suas corridas. Quando deixou de sair da cama, Paula enrolava as telas, levava-as para o quarto e pendurava-as na parede, para ele ver. Estava a pintar The Dance quando Vic morreu, tinha sido ele a dizer-lhe para fazer pessoas a dançar. E ela fez - "Ai, isso é tão difícil!" -, mas só mulheres. "Põe alguns homens nisto, está aborrecido." E eles apareceram, incluindo o próprio Vic, ao centro. No último dia estavam juntos, Paula acusou-o de não se ter despedido, a quem é que iria pedir conselhos? "Que egoísta", diria mais tarde. Depois fez a única coisa que sempre soube fazer: fechou-se no estúdio. Durante seis meses pintou um único quadro. "Fumava 35 cigarros por dia. Quando acabei, deitei os cigarros no mar e nunca mais fumei." Só não largou o bilhete que Vic lhe deixara e que ao longo de 20 anos trouxe consigo: "Confia em ti e serás a tua melhor amiga."