Quando a Câmara de Lisboa pediu à Associação Crescer que criasse um restaurante, esta ONG quis um lugar onde as pessoas em situação de sem abrigo ganhassem experiência, se formassem e alimentassem a cidade.O É Um Restaurante nasceu assim, no ano passado, para o público em geral. A pandemia do coronavírus obrigou, no entanto, a uma troca de planos e papéis e, depois de um período de fecho, o É Um Restaurante regressa agora para servir refeições aos que estão na rua e precisa de doações de alimentos para poder continuar com esse serviço até ao fim da pandemia.Na cozinha e na sala, todos os trabalhadores desta casa na Rua de São José, na baixa lisboeta, estão a sair da rua — vivem em albergues temporários e estão de alguma forma a reabilitar-se e ganhar experiência para entrarem no mercado do trabalho.Depois de um período em que o É Um Restaurante fechou as portas ao público (como tantos outros espaços deste sector), no final de março, os trabalhadores voltaram ao restaurante com a missão de cozinhar e preparar 200 refeições diárias para entregar nas ruas de Lisboa.A habitual distribuição de comida pelas ruas foi diminuída em alguns casos por falta de apoio logístico ou de recursos humanos, diz a Crescer em comunicado de imprensa, e esta é uma maneira de continuar a apoiar o seu público alvo.Se, por um lado, estão a colaborar na subsistência de quem não tem casa, por outro continuam a formação e motivação daqueles que trabalham para sair dessa situação.Neste processo, a chefia da cozinha continua a ser feita pelos cozinheiros Nuno Bergonse e David Jesus, que divulgou nas suas redes sociais que já foram doados cerca de 400 iogurtes pela Danone, 2 mil ovos por uma cliente do restaurante e estão a trabalhar para receber doações da Makro e do fornecedor de carne.Para levar este apoio até ao fim do estado de emergência nacional e da pandemia, a Crescer está à procura de mais donativos de alimentos ou doações de dinheiro, de privados ou partilculares.Para concretizar estes donativos, a Crescer pode ser contactada através do email info@crescer,orgou do telefone 213 620 192.