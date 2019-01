O cinema alemão invade Lisboa, vai começar a KINO - Mostra de Cinema de Expressão Alemã

Quer descobrir o que é um conto bucólico de terror, com contornos surrealistas? Uma sátira centrada nos lamentos melancólicos de um cineasta tornado quadrúpede? Ou um olhar austero sobre o colonialismo europeu? Entre os dias 24 e 30 de janeiro, poderá fazê-lo, quando o Cinema São Jorge acolher a 16ª edição da KINO – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, e se transformar numa pequena embaixada da mais recente produção cinematográfica alemã.

Como é sabido encontrar cinema alemão no circuito comercial português tornou-se num fenómeno quase anual, e como resposta a KINO expandiu o número de fitas selecionadas e apresenta este ano um total de 20 longas-metragens inéditas em solo lusitano e subdivididas em três novas secções: Visões, Perspetivas e Foco.

Em Visões, encontramos um conjunto de 10 filmes, que se propõe a estabelecer uma ponte entre o glamour clássico do cinema e a relevância dos temas que o mesmo aborda. Nela, encontraremos de tudo um pouco. Desde um drama familiar sobre pressões multigeracionais (Casa de Verão) ao muito aclamado retrato de um homem que começa a trabalhar num supermercado (Entre Corredores), passando pelo retorno de dois autores, Markus Schleinzer e Karim Ainouz, que vêm romper o hiato em que pareciam ter entrado. O primeiro com um melodrama classicista sobre os pecados do colonialismo europeu. O segundo, com um documentário acerca do extinto aeroporto de Tempelhof. Um abrigo para refugiados, que começou como uma construção megalómana do regime nazi.

Já em Perspetivas os espetadores mais aventureiros poderão descobrir fitas que ambicionam desafiar formatos convencionais, de jovens cineastas com ideias novas para explorar. É lá que encontramos, por exemplo, o único filme de terror do alinhamento (Gutland) ou uma rara incursão pela comédia (Autocrítica de um Cão Burguês), temperada pelo surrealismo.

A terminar em Foco, onde será prestada homenagem à colaboração entre o crítico e cineasta alemão Wolf-Eckart Bühler e o ator americano Sterling Hayden.

Kino: Mostra de Cinema de Expressão Alemã – Cinema São Jorge



Visões:



24 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira "Mario", de Marcel Gisler (Suíça)



25 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira "Vácuo" ("Vacuum"), de Christine Repond (Alemanha, Suíça)



26 de Janeiro às 16h30, na Sala 3 "Entre Corredores" ("In den Gängen"), de Thomas Stuber (Alemanha)



26 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira "Timm Thaler ou o Riso Vendido" ("Timm Thaler oder das verkaufte Lachen"), de Andreas Dresen (Alemanha)



27 de Janeiro às 14h00, na Sala Manoel de Oliveira "Mackie Messer – O Filme dos três vinténs de Brecht" ("Dreigroschenfilm"), de Joachim A. Lang (Alemanha, Bélgica)



27 de Janeiro às 16h30, na Sala Manoel de Oliveira "Aeroporto Central THF" ("Central Airport THF"), de Karim Ainouz (Alemanha, França, Brasil)



28 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 "Luz" ("Mademoiselle Paradis"), de Barbara Albert (Áustria, Alemanha)



28 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira "Angelo", de Markus Schleinzer (Áustria, Luxemburgo)



30 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira "Casa de Verão" ("Sommerhäuser"), de Sonja Maria Kroner (Alemanha)



30 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 Perspetivas: "Autocrítica de um Cão Burguês" ("Selbstkritik eines buergerlichen Hundes"), de Julian Radlmaier (Alemanha, Itália)



25 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 "Mil Maneiras de Descrever a Chuva" ("1000 Arten Regen zu beschreiben"), de Isa Praha (Alemanha)



25 de Janeiro às 23h15, na Sala 3 "Sobre Tudo Sobre Nada", de Dídio Pestana (Portugal)



26 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 "O Gene de Casanova" ("Casanovagen"), de Luise Donschen



26 de Janeiro às 23h15, na Sala 3 "Drift", de Helena Wittmann (Alemanha)



27 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 "Adam & Evelyn" ("Adam und Evelyn"), de Andreas Goldstein (Alemanha)



27 de Janeiro às 21h30, na Sala Manoel de Oliveira "A Medida de Construção" ("Die bauliche Maßnahme"), de Nikolaus Geyrhalter



29 de Janeiro às 19h00, na Sala 3 "Gutland", de Govinda Van Maele (Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, França)



29 de Janeiro às 21h00, na Sala Manoel de Oliveira Foco: "Farol do Caos" ("Amerasia"), de Wolf-Eckart Bühler (Alemanha)



26 de Janeiro às 14h00, na Sala 3 "O Náufrago" ("Der Havarist"), de Wolf-Eckart Bühler (Alemanha)



27 de Janeiro às 14h00, na Sala 3

"3 Dias em Quiberon" ("3 Tage in Quiberon"), de Emily Atef (Alemanha)