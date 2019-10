O amor de Angel Olsen é um lugar estranho

"Estou nos meus 30 anos", disse Angel Olsen durante a sua entrevista à The Fader, depois de contar que na noite anterior se tinha embebedado e vomitado, enquanto falava com um amigo ao telefone. A cantora que em 2016 lançou o disco My Woman tentava explicar que com a idade tinha chegado a maturidade e que já não era hábito acontecerem aquelas indisposições ébrias. E com o envelhecer veio também uma nova perspetiva musical e toda ela está espelhada em All Mirrors, o quarto disco da carreira daquela que é uma das mais entusiasmantes intérpretes e cantoras da sua geração.Publicar

Os puritanos do indie talvez nunca lhe perdoarão ter traído as raízes de miúda com uma guitarra acústica e uma produção lo-fi do primeiro disco, mas também não a terão perdoado do rock cheio, ou da eletrónica sóbria de My Woman. Mas é All Mirrors inferior a qualquer um destes dois discos anteriores? Nada disso. É diferente. E diferente, quando é Angel Olsen a fazê-lo, é bom.

Depois de My Woman e do fim atribulado da sua digressão, a cantora do Missouri reservou um tempo para si. Ia escrever novas canções de amor, porque são elas o lugar onde se sente bem. Refugiou-se em casa com um gravador e uma guitarra acústica e compôs temas suficientes para gravar um disco. E pensou em editá-lo assim mesmo. Ia ser o Nebraska (disco de Bruce Springsteen que se seguiu à megadigressão de The River), editando em simultâneo um disco (literalmente) a solo e um com as mesmas canções, mas acompanhada de uma banda. Não foi isso que aconteceu.







Mostrando as suas novas composições a compositores, para que lhe desenhassem uns arranjos de cordas, Angel começou a ouvir novos pormenores na sua música, a querer experimentar coisas novas, a aperfeiçoar arranjos, emendar letras. As canções iniciais? Já não eram as mesmas e em vez de um álbum a solo, Angel tinha em mãos um disco que contava com dezenas de músicos e um som muito mais cheio do que alguma vez podia imaginar. Um disco que deve tanto a Scott Walker, como a Phil Spector ou Nancy Sinatra. Mas onde também há espaço para Primal Scream.

Antes de editar as suas novas canções, houve ainda uma paragem para organizar ideias e testar as águas. A convite de Mark Ronson (produtor de Back in Black de Amy Whinehouse, um pormenor importante que será desenvolvido mais abaixo), gravou "True Blue", uma canção com um som ao mesmo tempo retro e moderno. Em que Angel, com a sua voz lamuriosa invocava Nancy Sinatra por cima de um instrumental de discoteca lo-fi. É difícil perceber se é uma canção de introspeção e choro, ou dança e choro. Mas era uma premonição do que aí vinha em All Mirrors.







Com o final do verão, Angel Olsen avançou dois singles. O primeiro, a faixa título, mostrava uma cantora mais contida e com menos interesse em cantar em todos os compassos, deixando respirar o instrumental. Mas não se aproveitar da sua incrível voz seria o mesmo que pedir a Pablo Neruda que tentasse escrever sem usar sensualidade e então a ex-miúda (32 anos já começam a pesar, segundo a própria) puxa das cordas vocais e toca naqueles nervos que fazem eriçar os pelos da parte de trás do pescoço.







E se a primeira canção teve esse efeito, "Lark", o segundo single, é ainda mais impressionante. Uma parede de cordas faz a cama para os versos dilacerantes de Angel (que escreve quase tão bem quanto canta, mas que deixa para trás a pretensiosidade de ser uma poetisa, usando palavras simples e metáforas diretas) que solta palavras como "to forget you is to lie" e "this city’s changed/ It’s not what it was back when you loved me".

E já quase no final da canção surgia um motivo que deixará feliz todos os fãs de Brian Wilson: uma polifonia à Beatles, para depois se dar uma explosão de Angel que interpela o homem (recentemente ao The New York Times afirmou que não era lésbica… "ainda") que a abandonou a perguntar se este não se importa com os seus sonhos, com a sua vida.

O amor será sempre o fio condutor destas canções. E mesmo não tendo uma canção tão forte como "Shut Up, Kiss Me" (uma das melhores dos últimos anos), All Mirrors está cheio de grandes canções, como "Too Easy" (invocando os Primal Scream de "Some Velvet Morning"), "New Love Cassette" (de uma sensualidade que corta a respiração) ou "Endgame".

Mas a pièce de résistance do disco é, a par de "Lark", "Tonight". Na canção, Angel sussura: "I like the air that I breath/ I like the thoughts that I think/ I like the life that I lead/ Without you". As cordas são as mais suaves de todo o disco, complementando perfeitamente a entrega sensual de Angel Olsen, que não se impõe, como que deixando a canção seguir o seu rumo.







O que se verifica neste disco é que todas as canções têm um estilo

retro

. Angel reacende a chama da uma certa

pop

feminina da década de 60, com baladas orquestradas. Se em 2006, Amy Whinehouse (avisámos que era um detalhe importante) foi responsável pelo reavivar da música

soul

, Angel pode vir a carregar a cruz de ter trazido de volta as grandes heroínas da rádio. Mas como já nos mostrou nestes três discos que editou, é sempre difícil saber o que esperar de Angel Olsen, que não canções de amor. Mas o seu amor é, como dissemos, um lugar estranho mas que também pode ser feliz.