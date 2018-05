O Alkantara Festival faz 25 anos e há tanto para ver

O Proton Theatre, da Hungria, traz ao D. Maria Imitation of Life, peça do também cineasta Kornél Mundruczó

Corbeaux, do marroquino Bouchra Ouizguen, está no Castelo de São Jorge até dia 25 Foto: D.R.

O subtítulo do festival mantém-se intocado: é o slogan "Mundos em Palco" e remete para o diálogo entre propostas de diferentes paragens geográficas e distintos rumos estéticos - da dança à performance, com variáveis (mas sempre presentes) doses de experimentação e risco.Mantém-se também - mas pela última vez, tendo sido já nomeados Carla Nobre Sousa e David Cabecinha para lhe suceder - a direcção artística de Thomas Walgrave, belga de Antuérpia que se enamorou de Lisboa e em 2009 foi desafiado para o cargo por Mark Deputter, então de partida para o Maria Matos com a experiência adquirida à frente do Danças na Cidade (em parceria com a mentora do projecto, a bailarina e coreógrafa Mónica Lapa, vítima precoce de cancro), que passou a chamar-se Alkantara para coincidir com o nome da associação que o organiza - com sede na Calçada do Marquês de Abrantes, em Santos, e um dos espaços que, até 9 de Junho, recebe programação, a par do Castelo de São Jorge (onde se pode ver Corbeaux, a 24 e 25 de Maio), da Culturgest ou dos teatros D. Maria II, Maria Matos e São Luiz.Muito cresceu este festival - internacionalizando-se e arriscando sempre -, que há 25 anos nasceu sob a designação Danças na Cidade com o propósito de dar visibilidade à nova geração de coreógrafos - que se adivinhava menos convencional. São dessa época as primeiras experiências em jardins e fábricas devolutas, por exemplo (lembra-se de Lúcia Sigalho?).A prova está nos 22 espectáculos e sete festas com concertos e DJ-sets, de artistas de nove países e de quatro continentes, que compõem o programa (completo em alkantarafestival.pt), destacando-se as presenças do brasileiro Bruno Beltrão, com Inoah (na foto principal desta página, a 4 e 5 de Junho, na Culturgest) e do húngaro Kornél Mundruczó, cujo trabalho o Alkantara revelou em 2010 e este ano regressa com Imitation of Life, um olhar teatral sobre discriminação racial (1 e 2 de Junho, D. Maria II) e A Lua de Júpiter, filme sobre a crise dos refugiados (em antestreia no Miradouro da Capela de Santo Amaro, a 3 de Junho).De volta e com obras novas estão também o marroquino Radouan Mriziga (com 7, em que confronta as maravilhas do mundo e o corpo humano, a 25 e 26 de Maio, São Luiz), o japonês Toshiki Okada (com chelfitsch, recriação do seu espectáculo-choque de 2003, Five Days in March, a 29 e 30 de Maio, Maria Matos) e a brasileira Christiane Jahaty (Artista na Cidade em 2018), com Ítaca - Nossa Odisseia I, a partir da epopeia de Homero (7 a 9 de Junho, São Luiz).Esta 25ª edição não esquece, porém, os seus pioneiros nacionais: Vera Mantero, Aldara Bizarro e João Fiadeiro, que participaram no primeiro Danças na Cidade, eram então jovens promessas, também regressam com novos trabalhos.