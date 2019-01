Novos restaurantes: dos picos do Cáucaso para as colinas de Lisboa

Os pratos de queijo e as espetadas do Cáucaso também podem ser comidos em Lisboa. O Treestory é o primeiro restaurante da Geórgia na capital e o Ararate o primeiro arménio.

Nas Montanhas do Cáucaso come-se muito queijo, não muito peixe e molhos condimentados. Nas colinas de Lisboa tem-se comido de quase tudo. A comida do mundo ganhou diversidade e autenticidade e, numa rua empresarial do Parque das Nações ou numa ruela retorcida com vista para o Castelo, vão sendo cada vez menos os pontos do globo que Lisboa nunca provou.



Nos altos e baixos da capital há agora o primeiro restaurante da Arméria, o Ararate [na foto de cima] fica junto à Gulbenkian, e o primeiro da Geórgia, o Treestory [na foto de baixo]. Os dois países fazem fronteira no Cáucaso mas as suas gastronomias não devem ser confundidas, avisa Irina Prokudina, nascida na Geórgia e uma das donas do Treestory. "Há algumas coisas com o mesmo nome mas que são coisas completamente diferentes", afirma enquanto exemplifica com umas quantas variedades de pão que assumem diferentes texturas e densidades na Arménia e na Geórgia e até em diferentes regiões dos países.



Neste negócio de família perto do Campo Mártires da Pátria servem-se os mais famosos pratos da Geórgia acompanhados por vinhos deste país, "menos doces e mais fortes que os portugueses". Mas "há muitos atores menos famosos que são tão bons quanto as grandes estrelas", brinca Irina para falar de pratos menos reconhecidos e que querem ter no futuro do restaurante: o gomi, uma espécie de papa feita com milho e queijo, ou satsivi, "um prato frio de frango com molho de frutos secos que comemos no Natal", conta Irina.



Para já, o menu faz-se dos pontos básicos desta gastronomia: porções grandes, a junção de diferentes pratos ao mesmo tempo "para que os molhos juntos criem novos sabores", muitas especiarias e ervas secas, e muitos pratos de queijo - essenciais na cozinha georgiana por causa da grande produção de queijo de vaca e cabra do país.



No Treestory, a equipa deste país do Leste faz o próprio queijo de pasta mole e pouco curado para pratos como o khachapuri da região de Ajara (€15), junto à fronteira com a Turquia. É um barco de massa alta recheado com queijo e servido com uma gema de ovo, que lembra que as populações costeiras guardavam todos os seus pertences em barcos para sobreviverem à época das enchentes.



No Cáucaso os pastéis khachapuri são tão icónicos quanto variados. No Ararate são servidos como a entrada mais gulosa (com o mesmo formato da versão de Ajara). Na sala forrada a tapeçarias e com manjericão roxo pendurado sobre o balcão, Paulo Marques, chef de sala e responsável pelos vinhos, guia-nos até à grelha especial do Ararate e especifica o que faz das espetadas - khorovats - a joia da casa: uma grelha que quase toca nas brasas e que assim dá um sabor fumado a costeletas de borrego, esturjão ou khababs - esferas de carne de frango, borrego ou vitela picada (de €11,50 a €17).



Karine Sarkisyan veio, durante anos, da Arménia para passar férias a Portugal e assim criou a vontade de aqui viver permanentemente. Sem um sítio onde comer o que a faz lembrar a terra Natal pegou num espaço perto da Gulbenkian e encheu-o com uma decoração tradicional: nas paredes há personagens em cozinhas tradicionais ou com a mesa posta num tapete, e logo à entrada está pendurada uma cópia do tapete pazyryk, o mais antigo do mundo.



Ao longo da refeição vão-se apontando distâncias da cozinha portuguesa: há uma tábua de carnes curadas e frias para começar, como a basturma, um lombo de vaca conservado numa mistura de especiarias, ou as lascas de peito de pato e língua de vitela; o pão pode ser uma folha finíssima boa para apanhar molhos e vegetais, o lavash, ou uma massa mais alta e fermentada, o matnakásh. E ainda assim, chega a dada altura um estufadinho intenso de miudezas de cordeiro, o tjvjik (€6), e pelo sabor podia estar-se num tasco lisboeta.