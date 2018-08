Novo romance de Haruki Murakami chega a Portugal em Novembro

O primeiro volume do novo romance de Haruki Murakami, A Morte do Comendador, que deverá chegar às livrarias em Novembro, é um dos grandes destaques editoriais do grupo Leya até ao final do ano.

A Casa das Letras vai editar A Morte do Comendador, em dois volumes, o primeiro romance longo que o autor publica, depois de "A peregrinação do rapaz sem cor", que chegou às livrarias japonesas em Abril de 2013 e foi lançado em Portugal no ano seguinte pela Casa das Letras. O novo trabalho do aspirante ao Prémio Nobel da Literatura é o seu 14.º romance e chega depois de, em 2015, ter publicado "Homens e Mulheres", uma colecção de seis relatos curtos, um inédito e cinco previamente publicados numa revista literária. O segundo volume deste novo livro do escritor japonês, que saiu no Japão em Fevereiro do ano passado, será publicado em Portugal pela Casa das Letras na primavera do próximo ano.

Outra novidade do grupo é o primeiro policial de Francisco Moita Flores, que até ao momento só tem escrito romances históricos, com o título "O mistério do caso de Campolide", e a estreia na ficção do ex-presidente do governo regional da Madeira, Alberto João Jardim, com um romance intitulado "Diz não!", ambos em Outubro.

Na não-ficção, e ainda em Outubro, o destaque da Leya vai para o ensaio "Continente Dividido", editado pela D. Quixote, segunda parte da enciclopédia do século XX, escrita pelo historiador britânico, Ian Kershaw, que anteriormente lançou "À Beira do Abismo".

Um livro sobre a história da espionagem — "O mundo secreto" -, escrito pelo autor de "O arquivo Mitrokhin", Christopher Andrew (D.Quixote Ensaio), e um outro sobre "O Terceiro Reich em 100 Objectos" (Casa das Letras), da autoria de Roger Moorhouse, são outras das novidades na não-ficção, que contará também com o lançamento em simultâneo em Portugal e nos Estados Unidos do mais recente livro do filósofo e economista político Francis Fukuyama, "Identidade".

Já em Setembro, a área da não-ficção fica marcada pela publicação, na D. Quixote, do ensaio "Grande Estratégia", de John Lewis Gaddis, "A Monarquia Constitucional dos Braganças em Portugal e no Brasil (1822-1910)", coordenado por Rui Ramos, José Murillo de Carvalho e Isabel Corrêa da Silva (Dom Quixote ensaio) e "Donald Trump: o Método no Caos", de Tiago Moreira de Sá e Diana Soller, todos na chancela Dom Quixote ensaio.