Novo livro sobre Marcelo Rebelo de Sousa entre novidades da Porto Editora

autoria da jornalista Leonete Botelho e da professora da Universidade do Minho Felisbela Lopes. O livro vai chamar-se Marcelo - Presidente todos os dias e deverá chegar em Fevereiro.

A Porto Editora anunciou esta quarta-feira que vai editar uma obra sobre Marcelo Rebelo de Sousa e ainda o vencedor do Man Booker Prize de 2018. As novidades editoriais do grupo para o primeiro semestre de 2019, que consistem em mais de 80 títulos distribuídos pelas chancelas Porto Editora, Assírio & Alvim, Sextante, Livros do Brasil, Ideias de Ler e Albatroz, foram hoje apresentadas no Museu da Fundação Árpád Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa.A Porto Editora anunciou esta quarta-feira que vai editar uma obra sobre Marcelo Rebelo de Sousa daÉ também aposta da editora a obra Sabrina do cartoonista norte-americano Nick Drnaso, a primeira novela gráfica a ser nomeada para o Man Booker Prize. Está programada para ser publicada em Abril deste ano. Foi considerada a melhor novela gráfica de 2018.